اليوم.. سموحة يدخل مسعكراً مغلق قبل مواجهة إيسترن كومبانى فى الدورى

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يختتم الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تدريباته على ملاعب النادى بسموحة تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى فى الأسبوع الثالث من بطولة الدورى العام والتى ستقام غداً الجمعة على ستاد الأسكندرية.

وحرص الجهاز الفني سموحة على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال المباراة الماضية بالدوري ضد المصرى، والتي انتهت بالتعادل السلبى، خاصة الخط الأمامى والذى أضاع العديد من الفرص السهلة للتسجيل فى مرمى المنافس .

ويسعى سسامى إلى إيجاد حل سريع لغياب الإنسجام المطلوب بين الخط الهجومى لسموحة قبل مباراة إيسترن كومبانى غداً. وقرر الجهاز الفنى وضع الخماسى عبدالكبير الوادى وخالد عبدالفتاح وشريف رضا ومحمد الخواجة واحمد حمص لإختبار أخير قبل الدخول فى مسعكر اليوم لتحديد مدى امكانية مشاركتهم فى اللقاء من عدمه، خاصة وانهم من اهم أوراق التى يعتمد عليها المدير الفنى .

وطالب سامى لاعبى سموحة بضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل الملعب وإيجاد تقارب بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب وضرورة الاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن، وكذلك مطالبة لاعبي الخط الأمامي بالتواجد في المناطق الخالية لخلق فرص لزملائهم في الوصول إلى مرمى الفريق المنافس خلال المباراة.

وأكد المدير الفنى لسموحة على أن الفريق بمرور المباريات سيتطور فنياً نتيجة لزيادة الانسجام خاصة بعدما ضم "الموج الأرزق" 14 صفقة جديدة قبل بداية الموسم الجاري.

وكشفت مصادر مقربة من أحمد سامى انه تلقى العديد من العروض التدريبية خلال الساعات الماضية من بعض اندية الدورى، ولكنه يتسمك بالبقاء مع سموحة فى ارتباطه بعلاقة قوية مع لاعبى الفريق.