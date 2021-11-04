قبل أن تذهب لمباراة الأهلي والزمالك .. 18 ممنوعاً على الجماهير في المدرجات

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية حول العالم غداً الجمعة 5 نوفمبر 2021 مباراة القمة بين قطبي الكرة الإفريقية الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي والزمالك قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط لكل منهما من أول جولتين ، وفوز أحدهما غداً سيمنح الصدارة ويعزز مبكراً من فرصه على التفوق على منافسه في الموسم الجديد 2021 / 2022.

وسمحت رابطة الأندية المصرية المحترفة بحضور 1000 مشجع لكل فريق في مباراة القمة لكنها طالبت بالالتزام باللوائح والقواعد المنصوص عليها وعدم إثارة أم مشكلات أو شغب خلال المباراة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم الخميس قائمة ممنوعات أمام الجماهير التى ستحضر مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك غدا باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة الممنوعات التي شملت 18 ممنوعاً على النحو التالي:

- مؤشرات الليزر

- عبوات الطلاء "البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أى مواد أخرىتسبب الحريق أو الضرر.

- الألعاب النارية والشعلات.

- السجائر وملحقاتها والمداوخ والسجائر الإلكترونية.

- الأبواق التى تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز.

- اصطحاب الحيوانات.

- بطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

- المظلات وعصا السيلفى.

- لفافات الورق.

- الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة.

- العبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية ويسمح فقط بالأكواب البلاستيك.

- التسجيل الصوتى أو المرئى أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصى فقط.

- الكحول والمخدرات.

- المواد ذات الطابع العنصرى مثل الأعلام أو القمصان.

- طائرات الدرون.

- المواد الترويجية أو الإعلانية.

- الكرات بمختلف أنواعها.

- يمنع استخدام العصا الذى يزيد طولها عن 50 سم.