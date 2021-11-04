«تصرفاته خاطئة» .. إبراهيم سعيد ينتقد كهربا بعد أزمته مع موسيماني

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وجه إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق انتقادات حادة إلى جناح النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.

وكانت تقارير قد كشفت أمس عن استبعاد محمود كهربا من قائمة الأهلي في مباراة القمة بناء على قرار من المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني الذي فضل تواجد طاهر محمد طاهر في القائمة بدلاً منه.

ونشبت أزمة عقب مباراة الأهلي الأخيرة أمام نظيره البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز حيث اتهم الجنوب إفريقي موسيماني لاعب الفريق كهربا بتسريب أخبار غرفة الملابس وما يحدث داخلها لوسائل الإعلام.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية إن كهربا تصرفاته خاطئة ويخسر بسببها الكثير من تعاطف جماهير الأهلي.

وأوضح : "كهربا لاعب لاعب جيد وأنا بحبه ، لكن ما يحدث منه غريب ، ورسالة كهربا غبر السوشيال ميديا مرفوضة عقب ما ردده عنه موسيماني موفوضة".

وأضاف إبراهيم سعيد: البعض يلوم على بيتسو موسيماني وتعامله مع كهربا، ولكن أيضا اللاعب عليه مسؤوليات كبيرة.

وكان كهربا قد نفى اتهامات موسيماني له في المؤتمر الصحفي وأكد أنه لا يسرب أي أخبار عن الفريق ولم يتحدث مع أي صحفي أو وسيلة إعلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك غداً الجمعة ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.