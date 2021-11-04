استعداداً للألعاب العالمية الصيفية .. انطلاق ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص بالبحر الأحمر

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تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الآحمر وبالتعاون مع النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ شهد مركز شباب الميناء يالغردقة فعاليات ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري بمحافظة البحر الأحمر في رياضات كرة القدم والبوتشي وألعاب القوي وتنس الطاولة .

شهد حفل افتتاح الألعاب من الأولمبياد الخاص الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو الطحاوي ومن المحافظة حضر كلاً من فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وبمشاركة أكثر من 150 لاعب ولاعبة من أبناء محافظة البحر الأحمر

ويؤكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني أن أقامه تلك الألعاب تأتي ضمن الاستعدادات المصرية للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة برلين الألمانية عام 2023.

ويضيف تهامي أن من خلال تلك الألعاب تم ترشيح عدداً من اللاعبين عن طريق القرعة العلنية بين أوائل الفائزين في التقسيمات المختلفة للمشاركة في الألعاب الوطنية والمقرر اقامتها العام القادم للاختيار النهائي لتشكيل البعثة المصرية للأولمبياد الخاص والتي ستشارك في الألعاب العالمية الصيفية ببرلين 2023 .

من جانبه يقول "عمرو محي الدين الطحاوي " أن تلك الألعاب الفرعية هي الثانية بعد محافظة الوادي الجديد مضيقا انه من المقرر أن تنطلق ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص في جميع أفرعه بمحافظات مصر المختلفة خلال الفترة القادمة

وقد اقيم علي هامش الالعاب يوما للرياضات الموحدة المدمجة ولقاء توعية لطلبة مدارس فيوتشر بايونيرز بالغردقة في رياضات كرة السلة وكرة القدم ضمن مبادرة الاولمبياد الخاص الدولي نحو الدمج الشامل للاعبين من خلال الرياضة.

جدير بالذكر أن الأولمبياد الخاص المصري يستعد خلال الفترة القادمة لعدداً من الأحداث الدولية الهامة منها الألعاب العالمية الصيفية ببرلين عام 2023 والألعاب العالمية الشتوية بكازان الروسية بعد تأجيلها لظروف فيروس كورونا المستجد لتقام في يناير 2023.