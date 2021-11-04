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استعدادًا للموسم الجديد .. جمباز الأهلي ينهي إجراءات تسجيل اللاعبين

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استعدادًا للموسم الجديد .. جمباز الأهلي ينهي إجراءات تسجيل اللاعبين استعدادًا للموسم الجديد .. جمباز الأهلي ينهي إجراءات تسجيل اللاعبين

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أنهى جهاز الجمباز بالنادي الأهلي إجراءات تسجيل اللاعبين في كافة المراحل السنية، ضمن سجلات اتحاد الجمباز، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2021-2022.

وقام طارق حلمي، المدير الإداري للجمباز، بإنهاء كافة الأوراق الخاصة بإجراءات قيد اللاعبين، في مختلف المراحل السنية، حتى يتسنى لهم المشاركة في المسابقات المحلية التي ستنطلق خلال شهر ديسمبر المقبل ببطولة كأس .

وسجل جهاز الجمباز 358 لاعبًا ولاعبة في كافة المراحل السنية، بدءًا من الفريق العمومي «رجال- سيدات»، وكذلك فرق الناشئين، بواقع 173 «رجال»، و185 «آنسات».

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير جهاز الجمباز، أن فرق النادي تواصل الاستعداد بقوة من أجل الموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه حريص على الوصول بكل اللاعبين إلى الجاهزية الكاملة، وذلك استعدادًا لبطولة كأس مصر للمراحل السنية التي تنطلق في ديسمبر القادم.

وأشار إلى أن الأهلي سوف يُشارك في كأس مصر بالفريق العمومي «رجال- سيدات»، وبفرق تحت 7، و8، و9، و10 ناشئين، و6، و7، و8، و9، و10 ناشئات.

وأوضح أن فرق الجمباز بالنادي الأهلي تسعى دائمًا لحصد البطولات، لمواصلة التربع على عرش الجمباز في مصر.

ويرأس جهاز الجمباز بالنادي الأهلي محمد فؤاد حبيب، وعرفات أحمد مدربًا عامًّا «رجال»، ومها محمد نجيب مدربًا عامًّا «آنسات». فيما يضم الجهاز الإداري طارق حلمي مديرًا ‏إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعبد‏الله نبيل، إداريين، ويضم الجهاز الطبي ‏الدكتور أحمد مسعد طبيب الجهاز، ورانيا العبد ‏إخصائية العلاج الطبيعي.‏

المصرى اليوم

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