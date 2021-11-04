«بجد و جد» .. شيكو يشوّق متابعيه للموسم الثالث من مسلسل «اللعبة»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

نشر الفنان شيكو Chico Chico صورة جماعية لأبطال المسلسل الكوميدي الشهير «اللعبة» كاشفا عن قرب عرض الموسم الثالث منه.

وعلق «شيكو» عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «اللعبة_بجد_وجد» ، لتتوالى تعليقات متابعيه وردود أفعالهم حول الموسم الجديد من المسلسل وانتظارهم له، ليكتفي «شيكو» بالرد : «قريبا».

وجمعت الصورة الجماعية أبطال المسلسل شيكو وهشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل إلى جانب الفنانين بيومي فؤاد ورانيا يوسف وأوتاكا، وغيرهم.

يذكر أن الموسم الثاني من مسلسل «اللعبة» حصد مؤخرا جائزة أفضل مسلسل كوميدي في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، والذي انعقدت فعاليات دورته الحادية والعشرين بتونس تحت شعار «دورة التواصل والتجديد» ونظمه اتحاد إذاعات الدول العربية .

مسلسل «اللعبة» من بطولة هشام ماجد، شيكو، رانيا يوسف، ومي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه حول مسابقات يدخلها «وسيم» و«مازو» وزوجتيهما للتنافس على مكاسب تضع الجميع في مواقف كوميدية مشوقة.