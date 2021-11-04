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بحضور نائبيه.. رئيس جامعة الإسكندرية يترأس جلسة مخرجات البحث العلمي

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بحضور نائبيه.. رئيس جامعة الإسكندرية يترأس جلسة مخرجات البحث العلمي بحضور نائبيه.. رئيس جامعة الإسكندرية يترأس جلسة مخرجات البحث العلمي

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ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، إجتماعاً بحضور نائبيه الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد يونس مدير مركز النشر العلمي الدولي لجامعة الإسكندرية، وعدد من أعضاء القطاع الطبى المتميزين في المجال الطبي، والأعلى في تصنيف h-index، لمناقشة سبل ربط المخرجات البحثية مع التطبيق العملي، وأسلوب تطوير البحث العلمي والتحديات التي تواجه الباحثين والناشرين.

وأكد خلال اللقاء، أن الجامعة لا تدخر وسعاً لتقديم كل الدعم للباحثين، مؤكداً أن مخرجات البحث العلمي في المجال الطبي تُعد ركيزة أساسية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن، حيث تناول اللقاء موضوعات الرعاية الصحية الأولية والتنمية، والجوانب التشغيلية للرعاية الصحية الأولية، ومستقبل الصناعة، والاستراتيجيات الوطنية والدعم الدولي، الذي يتم من خلاله التركيز على الاعتماد على التطور التكنولوجي باعتباره الطريق الأكثر مصداقية لتحقيق تحسينات واسعة النطاق.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تتطلع إلى دعم الأوراق البحثية الجديدة في مجالات الرعاية الطبية، ومختلف المجالات، مطالباً الباحثين بتقديم مقترحات لمنتجات صناعية مبنية على مخرجات بحثية، لتأسيس شركات قابضة، مملوكة للجامعة، ويكون الباحثين شريك أساسي فيها.

وأكد على أن الجامعة تسعى لتسهيل عمل الباحثين، على كافة المستويات وخاصة المستوى الإدارى والذى يتم بالتنسيق بين مركز النشر العلمي الدولي لجامعة الإسكندرية، ووحدة إدارة المشروعات، مؤكداً أن الجامعة استطاعت خلال الفترة الماضية توقيع عدة اتفاقيات من شأنها إدخال تكنولوجيا المجال الطبي للتسهيل على الباحثين.

بحضور نائبيه .. رئيس جامعة الإسكندرية يترأس جلسة مخرجات البحث العلمى (صور)

المصرى اليوم

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