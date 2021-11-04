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اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بالإسكندرية لأعمال الصيانة

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اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بالإسكندرية لأعمال الصيانة اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بالإسكندرية لأعمال الصيانة

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أعلنت شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق في المدينة صباح اليوم لمدة ثلاث ساعات لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي فيس بوك منذ قليل، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءاً من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثانية الساعة 12 ظهراً هي:

-اولا شرق الإسكندرية

شارع مسجد التوحيد بمنطقة طوسون- شارع مسجد الفقى بسيدي بشر- شارع ابو سليمان وكوبري ابو سرحة و22 شارع الضبي من مصطفى كامل بباكوس- عمارة رقم 3 و4 بمساكن حجر النوانيه.

-ثانيا وسط الاسكندرية

رقم 93 و94 بشارع تانيس بمنطقة الابراهيمية- فرن أثينا بشارع سيزوستريس بمنطقة العطارين.

-ثالثا غرب الاسكندرية

شارع مسجد سناني بمنطقة الدخيلة- فايزة وعزه والحديد والصلب بمنطقة ابو يوسف- فاركو والحديد والصلب بمنطقة ابو تلات- الحي الخامس بمنطقة برج العرب.

وطالبت الشركه عملائها المتواجدين بالاماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اتخاذ احطياتهم من خلال تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة.

المصرى اليوم

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