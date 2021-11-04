بمشاركة 55 خبيراً عالميا.. الإسكندرية تستضيف مؤتمرا طبيا عالميا للكبد والمناظير

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تنظم جمعية الدلتا الطبية للجهاز الهضمي والكبد والمناظير، مؤتمرها العلمي بالإسكندرية يومي 12 و13 نوفمبر الجارى، وذلك لمناقشة آخر التطورات في تشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي التي حدثت في هذا العام 2021.

ويعد المؤتمر بمثابة ملخص للاكتشافات العلمية الجديدة في هذا العام تحت عنوان «A year in Review» أو حصاد العام، ويحاضر في المؤتمر خمسة من أكبر أساتذة الجهاز الهضمي في العالم، بالاضافة إلى اكثر من خمسين أستاذا مصريا.

ويفتتح المؤتمر جلساته بمحاضرة للعالم المصري الامريكي، الدكتور كريم أبوالمجد رائد زراعة الأعضاء والخبير العالمي في زراعة الأمعاء الدقيقة، والذي أطلق عليه الطبيب الساحر وتداولت قصته عن آنقاذ دى طبيبة من بنجلادش تدعى «شارمن»، وذلك بعد فشل الأطباء في بلدها في علاجها من الآلام المبرحة التي في بطنها، حيث استطاعت أن تتواصل إلكترونيا مع أشهر طبيب متخصص في علاج الحالات النادرة ويشغل رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء بمستشفى كليفلاند الشهير بأميركا ومعروف باسم «الساحر المصري» الدكتور كريم أبوالمجد، والذي أكد أن المريضة تحتاج إلى تدخل جراحي دقيق بتكلفة تتجاوز 500 ألف دولار، حيث أبدت الطبية عدم قدرتها على تحمل المصروفات فقرر الطبيب المصري إجراء الجراحة الدقيقة لها بمستشفى القصر العيني بالقاهرة، وبالمجان بشرط حضور عدد من الأطباء المصريين للجراحة ليتعلموا هذا النوع من الجراحات النادرة.

كما يحاضر في المؤتمر الدكتور ماسيمو بنزاني، استاذ ورئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي الكلية الملكية بلندن، والخبير العالمي لمناظير الجهاز الهضمي الدكتور أمول باباي من الهند، وخبير أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية الدكتور راديسلاف ناكوڤ من بلغاريا، رئيس الجمعية البلغارية لحركية الجهاز الهضمي وعضو الاتحاد الأوروبي للجهاز الهضمي والمناظير والتغذية، وخبيرة أمراض الكبد المناعية الدكتورة تمارا ميلوڤانوڤيتش أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة بلجراد بصربيا.

ويضم البرنامج العلمي،10 جلسات علمية يحاضر فيها كبار خبراء الجهاز الهضمي والكبد في مصر على مدى يومين كاملين.