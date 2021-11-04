الصين: انسحاب واشنطن من اتفاق باريس أهدر على العالم 5 سنوات في مواجهة تغير المناخ

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القت الصين باللوم على انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من اتفاق باريس للمناخ في إهدار قرابة خمس سنوات على العالم في عمليته متعددة الأطراف الرامية إلى التصدي للتغيرات المناخية.

وقال شيه تشن هوا، الممثل الخاص للرئيس الصيني، شي جين بينغ، والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ، الثلاثاء: «بسبب الاضطراب الذي تسببت به الولايات المتحدة، فإنه يتعين على دول العالم الآن العمل بمزيد من الجدية للحاق بالركب». حسبما ذكرت وكالة شينخوا.

ودعا شيه إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لترجمة الالتزامات بالتصدي لتغير المناخ إلى واقع ملموس. وقال: «لتحقيق هدف باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين ومتابعة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، يكمن المفتاح في اتخاذ إجراءات بدلا من مجرد ترديد شعارات».

وطالب شيه الدول باتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيقها الأهداف التي نص عليها اتفاق باريس واصفا إياها بأنها أهداف شاملة وعلمية وقائمة على قواعد وواقعية وقابلة للتحقيق. وأضاف شيه أن هذه الإجراءات تتطلب تحولا اقتصاديا واجتماعيا، وتقدما في الابتكار التكنولوجي، وتعاونا في آليات متعددة الأطراف.

واستشهد المبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ، بتقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة، قائلا إن العالم يحتاج في سبيل تحقيق أهداف اتفاق باريس إلى مراعاة المسؤوليات التاريخية، ومراعاة القدرات المختلفة لكل دولة وظروفها الوطنية، وكذلك اتباع مبدأ مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة.

وأوضح أن الدول المتقدمة بحاجة إلى أخذ زمام المبادرة لخفض الانبعاثات وتوفير التمويل والدعم التكنولوجي للدول النامية. وأشار إلى أن التعهدات التي قطعتها الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار أمريكي سنويا لمساعدة الدول منخفضة الدخل بحلول عام 2020 لم يتم الوفاء بها، مما يضر بالثقة السياسية المتبادلة بين الدول النامية والمتقدمة.

وكرر المبعوث الصيني دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تقسيم التمويل المناخي بنسبة 50/50 للتخفيف والتكيف، داعيا إلى تعزيز التمويل لجهود التكيف لتحقيق التوازن بين تمويل التخفيف والتكيف. وقال إن الصين أعطت مثالا جيدا من خلال أخذ زمام المبادرة بتحديث مساهمتها المحددة وطنيا، والتي حددت هدف الوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060.

وفي 27 سبتمبر، عقد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هان تشنغ، وفرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للصفقة الخضراء الأوروبية، الحوار الثاني رفيع المستوى بشأن البيئة والمناخ بين الصين والاتحاد الأوروبي، واتفق الجانبان على تعميق التعاون الأخضر.

وأشار هان، إلى إعلان الصين الأخير بأنها ستكثف دعمها لتنمية الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون في البلدان النامية الأخرى ولن تبني مشروعات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. وأضاف أن هذا يوضح موقف الصين المسؤول تجاه حوكمة المناخ العالمية. وأوضح أن الصين تبنت سلسلة من التحركات الرئيسية لضمان إمكانية تحقيق هدف الوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق الحياد الكربوني في الموعد المحدد. مشيراً إلى أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي الاستفادة الكاملة من منصة الحوار رفيع المستوى ومواصلة تنفيذ توافق قادة الجانبين وتعميق التعاون الأخضر والمساهمة في التنمية المستدامة العالمية.