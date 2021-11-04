«البنتاجون»: الشراكة بين واشنطن وسنغافورة مركزية للأمن الإقليمي والازدهار

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التقي وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، نظيره السنغافوري، نغ إنغ هين، في البنتاجون، الثلاثاء، وناقش الجانبان فرص تعزيز الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة وسنغافورة.

قال أوستن إن الولايات المتحدة تقدر علاقاتها في جنوب شرق آسيا وشراكتها مع سنغافورة. مضيفا، في إشارة إلى جائحة كورونا والانسحاب الأمريكي من أفغانستان: «لقد وقفت بلدينا منذ فترة طويلة جنبًا إلى جنب خلال العديد من التحديات. العام الماضي ذكرنا، مرة أخرى، بقوة شراكتنا».

وقدمت سنغافورة مساعدات من طائرات نقل وأفراد من القوات المسلحة، وساعدت في نقل أكثر من 2000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن «سنغافورة كانت دائما شريكا قويا ومستعدا وراغبا في مواجهة التحديات الامنية العالمية».

وناقش الوزيرين مبادرات وضع القوة الثنائية، وتوسيع فرص التدريب المشترك، بالإضافة إلى معالجة قضايا الأمن العابرة للحدود، بما في ذلك التطرف العنيف والأمن السيبراني.

وأشار أوستن، إلى إن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تشهد الكثير من التغيير والتحديات، مضيفا: «ستبقى شراكتنا محورية للحفاظ على أمن المنطقة وازدهارها وتوسيعهما».