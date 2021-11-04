أخبار عاجلة

استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية -
أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران -
احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق" -
التمارين الرياضية المنتظمة.. 5 فوائد أساسية "مذهلة" -
النفط يرتفع.. وبرنت عند 82.83 دولارًا للبرميل -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي -
وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية -
وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ميسي يعرض منزله الفاخر للبيع مقابل 7 ملايين دولار

Print
ميسي يعرض منزله الفاخر للبيع مقابل 7 ملايين دولار ميسي يعرض منزله الفاخر للبيع مقابل 7 ملايين دولار
بعد مرور أقل من عام على شرائه ويقع في ميامي بأمريكا

ميسي يعرض منزله الفاخر للبيع مقابل 7 ملايين دولار

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بيع منزله الفاخر الواقع في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مرور أقل من عام على شرائه.

واشترى ميسي طابقًا كاملًا في مبنى فاخر بميامي في أبريل الفائت مقابل 7.3 ملايين دولار أمريكي.

ويضم المنزل الذي اشتراه نجم باريس سان جرمان 4 غرف نوم، و4 حمامات؛ علمًا بأن مساحته تبلغ 2100 أقدام مربعة، ويأتي مع شرفة ذات إطلالة خلابة.

وكانت وسائل إعلام قد ربطت شراء ميسي لهذا المنزل باحتمال لعبه في صفوف نادي "إنتر ميامي" بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فقد قرر ميسي بيع العقار مقابل 7.8 ملايين دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن ميسي يمتلك عقارًا آخر في ميامي، كان قد اشتراه في عام 2019 مقابل 5 ملايين دولار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية

استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية

أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران

أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران

احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق"

احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق"

التمارين الرياضية المنتظمة.. 5 فوائد أساسية "مذهلة"

التمارين الرياضية المنتظمة.. 5 فوائد أساسية "مذهلة"