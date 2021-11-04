عن الشهرة والزواج والشيخوخة..طرح مذكرات أسطورة هوليوود «بول نيومان» في 2022

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يترقب عشاق أسطورة هوليوود الراحل «بول نيومان» لنشر مذكرات عُثر عليها مؤخرا للنجم الراحل، يتحدث فيها عن الشهرة والزواج وبلوغ سن الشيخوخة، ومن المقرر نشرها العام المقبل.

وقالت دار نوبف في بيان لها إن «نيومان»، وهو من كبار النجوم في الستينات والسبعينات، بدأ كتابة المذكرات في الثمانينات للتصدي لتركيز وسائل الإعلام عليه.

ولم ينشر قط أي سيرة ذاتية قبل وفاته في عام 2008، وأضافت أن المذكرات التي لا تحمل عنوانا بعد، لكنها ستشمل أفكار نجم أفلام «باتش كاسيدي» و«صندانس كيد» بشأن التمثيل والإخراج وزواجه الذي دام 50 عاما من الممثلة جوان وودوارد، والسباقات والسياسة والنجومية.

وقال نيومان لصديقه ستيوارت ستيرن، كاتب السيناريو، في عام 1986 «نظرا لوجود الكثير من السير والفحص غير المرغوب فيه لعملي وحياتي، فإن السجل الآن لا يعتمد على الحقيقة على الإطلاق، لذا ربما يتعين على على الأقل تقديم بعض الفحص الذاتي الصادق كي لا تعد السير غير المرغوبة كتابا معتمدا».

وتعتمد المذكرات على حوارات ستيرن مع نيومان، وتحدث ستيرن كذلك مع عشرات من أصدقاء نيومان وشركائه في النجومية.

وقالت دار «نوبف» إنه تم العثور على نصوص المذكرات في منزل وودوارد التي تبلغ 91 عاما الآن، وإن العائلة وافقت على نشرها.

وقال بيتر جيزرس الذي يقوم بتحرير الكتاب إن المذكرات عرضت جانبا ل«نيومان» لم يشاهده أحد من قبل، ونال نيومان جائزة أوسكار عن دوره في فيلم «لون النقود» في عام 1986، ورُشح للفوز بالجائزة 9 مرات أخرى.

وكان بول نيومان يهوى قيادة سيارات السباق وتوقف عن التمثيل في عام 2007 وتوفي في العام التالي عن عمر يناهز 83 عاما بسرطان الرئة، وقالت نوبف إن المذكرات ستنشر في خريف 2022.