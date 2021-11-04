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محافظ أسوان يفتتح مهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون بالمسرح المكشوف
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الأربعاء 16 فبراير 2022 08:57 صباحاً
اليوم.. الحكم في اختلاس وكيل مكتب بريد بالبحر الأحمر 300 ألف جنيه من العملاء
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الأربعاء 16 فبراير 2022 08:57 صباحاً
غدا.. أشرف زكي يقدم «المسرح وحشنا» بحضور وزيرة الثقافة
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الأربعاء 16 فبراير 2022 08:57 صباحاً
رياضيو شمال سيناء يشيدون بقرار رئيس اتحاد الكرة
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الأربعاء 16 فبراير 2022 08:57 صباحاً
8 أفلام تفشل في تحقيق 900 ألف جنيه.. والصدارة لـ «الجريمة»
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الأربعاء 16 فبراير 2022 08:57 صباحاً
السفير محمد حجازي: القارة الأفريقية تواجه العديد من التحديات .. والاتحاد الأوروبي شريك أصيل
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الأربعاء 16 فبراير 2022 08:41 صباحاً
الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ مبادرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع
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الأربعاء 16 فبراير 2022 08:41 صباحاً
صحة الشيخ زويد تقيم ندوة حول أضرار التدخين
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الأربعاء 16 فبراير 2022 08:09 صباحاً
مصر تواصل فتح معبر رفح البري
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الأربعاء 16 فبراير 2022 08:09 صباحاً
شبورة مائية على مدن شمال سيناء
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الأربعاء 16 فبراير 2022 07:53 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وزير الخارجية اللبناني يؤكد أن التصريحات الفردية لا تمثل الدولة ويدعو السعودية للحوار
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 04 نوفمبر 2021 09:15 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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