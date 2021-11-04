في موسم الرياض.. معرض المجوهرات الفريدة يتلألأ بأكثر من 80 نوعًا من اكسسوارات الأطفال

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استمد الجناح تصاميمه من ألوان الفرح.. استوحاها من الزهور والفراشات

شَهِد جناح الطفل في معرض المجوهرات الفريدة المُقام في "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، حضورًا لافتًا واهتمامًا في يومه الثاني؛ بوصفه أحد عناصر أكبر معرضٍ للقطع الفريدة والنادرة بالشرق الأوسط.

ويُعد الجناح المخصص لعرض وبيع قطع المجوهرات المخصصة للطفل، علامة فارقة في عالم صناعة الحلي، وأكدت رائدة الأعمال في مجال المجوهرات عبير البكري؛ أنه يوفر أشكالًا وأحجارًا متنوعة لتنمية ثقافة الاستثمار في القطاع، وبناء علاقة بين الأطفال والاكسسوارات والمجوهرات.

واستمد الجناح تصاميمه من ألوان الفرح؛ حيث استوحاها من الزهور والفراشات؛ سعيًا إلى تنمية قدرات الأطفال في بناء ثقافتهم في مجال المجوهرات التي يحوي منها الجناح أكثر من 80 نوعًا، جميعها مقسمة بين البرشورات والحلق، وعدد من الأطقم المصنوعة في إسبانيا وإيطاليا، قبل أن تحظى بمعامل خاصة بها داخل المملكة؛ مما زاد تنافس السوق، وخوض السعوديين تجربة مثالية واحترافية في صناعة المجوهرات.

وعلاوة على حضور قطع المجوهرات الثمينة والنادرة في المعرض، وتمثيلها قيمة سوقية عالية تسهم في جذب المستثمرين للقطاع؛ شَكّل جناح الطفل مفهومًا جديدًا ومختلفًا في عالم المجوهرات؛ مما أعطى المعرض دورًا رياديًّا في السوق المحلي، من خلال دوره في صقل الإمكانات والقدرات في مجال المجوهرات والاكسسوارات.

واكتسى المعرض بالجمال والأناقة والرقي؛ ليصبح أحد أبرز خيارات التسوق لدى الزوار، كما قُسّم على هيئة فصول السنة الأربعة؛ ليضم كل فصل منها عددًا من الأجنحة المشاركة والبراندات العالمية والمحلية، التي اجتمعت تحت قبة واحدة.

وكان معرض المجوهرات قد انطلق أمس كإحدى فعاليات موسم الرياض 2021، ويستمر خمسة أيام متتالية، يستقطب خلالها كل المهتمين بالمجوهرات؛ لاحتوائه على عدد من الأحجار والقطع الثمينة والنادرة.