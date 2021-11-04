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"إنفوجرافيك".. جولات رقابية على منافذ بيع الإنارة تضبط 64 ألف منتج

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نفّذتها عدة جهات للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة.. المخالفات تنوعت

نفّذت عدة جهات حكومية، جولات رقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة في عدد من مناطق المملكة؛ للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة عليها، وتم ضبط ومعاينة أكثر من 64 منتجًا.

وشملت الجولات كلًّا من: (الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية)، نتج عنها 5391 زيارة مُنَفذة، ومخالفة 225 منشأة، وضبط 64684 منتجًا.

وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة ، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أسود وأبيض)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعًا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح (مطموس، ممزق، غير مقروء).

وشارك في الجولات الرقابية: (وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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