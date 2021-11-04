أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية -
وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي -
"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا -
هنا قائمة مُحدّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا -
"الحصبة تهدد العالم.. خطر التفشي يتصاعد و"كورونا" مسؤولة! -
حالة ضباب كثيف وتدنٍّ للرؤية على المدينة المنورة.. والأرصاد ينبه -
محاكمة "أوبر".. قرار أمريكي والسبب ذوو الاحتياجات.. والشركة تردّ -
أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"محافظ شرورة" يتقدم الجموع في صلاة الاستسقاء

Print
في جامع خادم الحرمين الشريفين و"النهدي" أَمَّ المصلين

أدى جموع المصلين اليوم في محافظة شرورة، يتقدمهم المحافظ المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، صلاة الاستسقاء التي أقيمت في كل المراكز التابعة للمحافظة.

وأَمّ المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين، الشيخ علي بن حمد النهدي، الذي حَمِد الله وأثنى عليه وعلى نعمه التي لا تُعد ولا تحصى، داعيًا الجميع إلى أن يُكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من نوافل الطاعات، وحذّر من التمادي في الذنوب والمعاصي والظلم؛ مبينًا أثرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأنها تُفَوّت الرزقَ وتركُها يجلب الرزق.

ودعا الشيخ "النهدي" في ختام خطبته، الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد، وأن يسقي الزرع والحرث، وأن ينزل المطر؛ رحمة بعباده إنه سميع مجيب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية

استشاري يحذّر: لا تتجاهلوا تشخيص مسببات "الأرق" لضبط الساعة البيولوجية

أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران

أكثر من 530 جولة رقابية ترصد 93 مخالفة صحية وفنية في نجران

احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق"

احذروا.. 6 مدن و3 محافظات بالشرقية في مرمي تنبيه لـ"أمن الطرق"

التمارين الرياضية المنتظمة.. 5 فوائد أساسية "مذهلة"

التمارين الرياضية المنتظمة.. 5 فوائد أساسية "مذهلة"