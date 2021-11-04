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رئيس مؤتمر قمة تغير المناخ يدعو البلدان المتقدمة لتقديم التمويل

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رئيس مؤتمر قمة تغير المناخ يدعو البلدان المتقدمة لتقديم التمويل رئيس مؤتمر قمة تغير المناخ يدعو البلدان المتقدمة لتقديم التمويل

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دعا ألوك شارما، رئيس مؤتمر قمة تغير المناخ في دورته السادسة والعشرين في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، البلدان المتقدمة إلى تقديم التمويل من أجل مكافحة تغير المناخ.

وذكرت «سكاي نيوز» في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن شارما أصدر بيانًا عقب اليوم الثالث من قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو أكد فيه على أنه «يوجد اليوم المزيد من التمويل العام والخاص للعمل المناخي أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف شارما «لكن للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس ... نحتاج من البلدان المتقدمة تقديم التمويل العام وإطلاق العنان للتريليونات المطلوبة في الاستثمار الخاص لخلق مستقبل صافٍ صفري وحماية الأرواح وسبل العيش من الآثار المدمرة من تغير المناخ».

وشدد المسؤول على أن هذا هو السبب الذي قاد إلى تركيز المؤتمر على التمويل و«لماذا نواصل الضغط على البلدان لبذل المزيد من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية».

المصرى اليوم

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