ضحايا كورونا في 3 دول.. 164 وفاة بالبرازيل و154 بالمكسيك و24 بكوريا الجنوبية

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خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل، بأنها سجلت يوم الأربعاء 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا و14661 إصابة إضافية مؤكدة.

وسجلت البرازيل 608235 وفاة إجمالًا بسبب فيروس كورونا، و21835785 إصابة مؤكدة.

المكسيك؟

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 154 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء و2660 إصابة؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و814453 إصابة، والوفيات إلى 288887 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون: إن من المرجّح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدًّا من إصابات ووفيات الفيروس الفعلية.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، عن تسجيل 2.482 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 373.120 إصابة.

وقالت الوكالة: إن البلاد أضافت 24 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2.916 وفاة.