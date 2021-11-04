أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية -
وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي -
"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا -
هنا قائمة مُحدّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا -
"الحصبة تهدد العالم.. خطر التفشي يتصاعد و"كورونا" مسؤولة! -
حالة ضباب كثيف وتدنٍّ للرؤية على المدينة المنورة.. والأرصاد ينبه -
محاكمة "أوبر".. قرار أمريكي والسبب ذوو الاحتياجات.. والشركة تردّ -
أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 164 وفاة بالبرازيل و154 بالمكسيك و24 بكوريا الجنوبية

Print
ضحايا كورونا في 3 دول.. 164 وفاة بالبرازيل و154 بالمكسيك و24 بكوريا الجنوبية ضحايا كورونا في 3 دول.. 164 وفاة بالبرازيل و154 بالمكسيك و24 بكوريا الجنوبية
خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 164 وفاة بالبرازيل و154 بالمكسيك و24 بكوريا الجنوبية

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل، بأنها سجلت يوم الأربعاء 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا و14661 إصابة إضافية مؤكدة.

وسجلت البرازيل 608235 وفاة إجمالًا بسبب ، و21835785 إصابة مؤكدة.

المكسيك؟

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 154 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء و2660 إصابة؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و814453 إصابة، والوفيات إلى 288887 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون: إن من المرجّح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدًّا من إصابات ووفيات الفيروس الفعلية.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، عن تسجيل 2.482 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 373.120 إصابة.

وقالت الوكالة: إن البلاد أضافت 24 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2.916 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

فرنسا تعيد فرض إلزام ارتداء الكمامات في المدارس لمواجهة فيروس كورونا

فرنسا تعيد فرض إلزام ارتداء الكمامات في المدارس لمواجهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يطالب المواطنين بالتقدم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

رئيس الوزراء يطالب المواطنين بالتقدم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

56 حالة وفاة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

56 حالة وفاة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا