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"الأرصاد": طقس مستقر وسماء صحوة وغيوم على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة وجازان

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"الأرصاد": طقس مستقر وسماء صحوة وغيوم على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة وجازان "الأرصاد": طقس مستقر وسماء صحوة وغيوم على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة وجازان
يستمر انخفاض درجات الحرارة على الجوف والشمالية.. وضباب بسواحل البحر الأحمر

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًّا وسماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة) ومرتفعات مكة المكرمة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر؛ في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 28كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 10- 25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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