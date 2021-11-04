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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية كما نلاحظ حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية تعم جميع أنحاء الجمهورية، سمتها تكون الشبورة الكثيفة صباحا حيث تتدني الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

تنشر بوابة «المصري اليوم» حالة الطقس ودرجات الحرارة لبعض المدن

حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم

حالة الطقس ودرجة الحرارة في القاهرة

19 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في الإسكندرية

19 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في وادى النطرون

18 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في طنطا

19 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في شبين الكوم

20 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في دمنهور

19 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

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حالة الطقس ودرجة الحرارة في بلطيم

17 درجة الحرارة الصغرى

22 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في مطروح

18 درجة الحرارة الصغرى

26 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في السلوم

15 درجة الحرارة الصغرى

29 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في سيوة

16 درجة الحرارة الصغرى

30 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في بورسعيد

21 درجة الحرارة الصغرى

27 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في دمياط

21 درجة الحرارة الصغرى

27 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في الزقازيق

19 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في المنصور

18 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في الإسماعيلية

20 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في السويس

21 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في العريش

19 درجة الحرارة الصغرى

27 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في رفح

18 درجة الحرارة الصغرى

27 درجة الحرارة العظمي

حالة الطقس ودرجة الحرارة في رأس سدر

21 درجة الحرارة الصغرى

30 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في نويبع

23 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في طابا

20 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في كاترين

14 درجة الحرارة الصغرى

24 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في الطور

21 درجة الحرارة الصغرى

30 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في شرم الشيخ

24 درجة الحرارة الصغرى

31 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في الغردقة

22 درجة الحرارة الصغرى

31 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في مرسى علم

21 درجة الحرارة الصغرى

31 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في الفيوم

17 درجة الحرارة الصغرى

28 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في بنى سويف

17 درجة الحرارة الصغرى

29 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في المنيا

17 درجة الحرارة الصغرى

30 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في أسيوط

18 درجة الحرارة الصغرى

31 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في سوهاج

18 درجة الحرارة الصغرى

31 درجة الحرارة العظمي

درجة الحرارة في قنا

19 درجة الحرارة الصغرى

32 درجة الحرارة العظمي

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