يشمل محطة مي الجيزة.. اعرف المسار النهائي للخط الرابع لمترو الأهرام

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كشفت المخطط النهائي لمسار الخط الرابع لمترو الانفاق عن عدد المحطات بلغ ١٧ محطة منها ١٦ نفقية وواحدة سطحية وذلك بطول ١٩ كيلو متر.

وأشارت خريطة المسار انه تم اضافة عدد المحطات الجديدة لخدمة حركة الركاب وهي محطة منيل الروضه وهي المحطة الثانية بعد محطة الملك الصالح بالخط الاول «حلوان- المرج»، في الوقت الذي تم اضافة محطة في ميدان الجيزة لتخدم حركة الركاب لتتبادل الخدمة مع موقف ميكروباصات واتوبيسات الميدان هذا بالاضافة إلى محطة الجيزة التي تتبادل مع الخط الثاني لمترو الانفاق «المنيب- شبرا الخيمة».

وأوضحت الخريطة ان المحطة الأخيرة هي محطة حي الأشجار على طريق الواحات بمدينة ٦ اكتوبر.

وأشارت ان اسماء المحطات هي الملك الصالح- ميدان الجيزة- الجيزة- المساحة- مدكور- الطالبية- المطبعة- العريش- المريوطية- الاهرمات -ميدان الرماية- المتحف الكبير -النصر- حدائق الاهرام- الفسطاط «.

الجدير بالذكر ان تحالف الشركات المصري الياباني بدأ في الأعمال المدنية في المشروع، حيث تسلمت الشركات منذ اسبوعين محطة المريوطية بشارع الهرم.