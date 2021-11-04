جولة مباحثات بين وزير الخارجية الباكستاني ووفد البرلمان الأوروبي

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تبادل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وجهات النظر حول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك خلال لقائه بوفد البرلمان الأوروبي المختص بالعلاقات مع دول جنوب آسيا برئاسة نيكولا بروكاتشيني .

وأكد قريشي أن خطة الشراكة الاستراتيجية بين باكستان والاتحاد الأوروبي قد فتحت مرحلة جديدة من خلال وضع خطة لتأسيس إطار عمل للتعاون متعدد الأبعاد بين الجانبين، حيث سلط وزير الخارجية الضوء على الإمكانات الهائلة في مجالات متنوعة مثل التجارة والتنمية المستدامة وتغير المناخ وشدد على أهمية ترجمتها إلى نتائج ملموسة لزيادة قوة العلاقات بين باكستان والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الوزير عن استعداد باكستان لمواصلة العمل من أجل شراكة مثمرة وبناءة وشدد على أهمية التفاعلات المنتظمة بين الجانبين. وأضاف أن اتفاق التسهيل التجارى الذي منحه الاتحاد الأوروبي لباكستان كان مفيدًا للطرفين ولعب دورًا مهمًا في نمو التجارة بين الجانبين.

وأكد مجددًا التزام باكستان بالتنفيذ الفعال لاتفاقيات التمييز الدولية، وأعرب عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي لباكستان في مكافحة كورونا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات في أفغانستان. وأكد وزير الخارجية أن باكستان عانت أكثر من غيرها بسبب الصراع وعدم الاستقرار على مدار الـ 40 عامًا الماضية، وأن السلام والاستقرار في أفغانستان من مصلحة باكستان الحيوية.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لوجود إدراك في المجتمع الدولي للتعامل مع أفغانستان. وشدد على أن الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي في أفغانستان يمكن أن تكون لهما عواقب وخيمة. وشدد على أنه لا ينبغي التخلي عن الشعب الأفغاني، وضرورة أن يظل المجتمع الدولي منخرطا بشكل إيجابي من أجل تعزيز الأهداف المشتركة للسلام والأمن والتنمية والتواصل.

وسلط وزير الخارجية الضوء على جهود باكستان، بما في ذلك مبادرتها لإنشاء منصة لـ 6 دول مجاورة لأفغانستان، كما أطلع وزير الخارجية الوفد الزائر على مساعدة باكستان في مساعي الاتحاد الأوروبي لإجلاء الراغبين في مغادرة أفغانستان.

وأكد أن باكستان ترغب في علاقات جيدة مع جميع جيرانها. وسلط الضوء على جهود باكستان لتعزيز السلام في المنطقة وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الهند لخلق بيئة مواتية للمشاركة التي تهدف إلى تحقيق نتائج، واتفق الجانبان على زيادة تعزيز التفاعل في مجالات متنوعة من خلال مختلف الآليات القائمة والتبادلات رفيعة المستوى.