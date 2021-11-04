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محافظ مطروح يتابع جهود المشاركة المجتمعية لتوفير الخدمات للمواطنين

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محافظ مطروح يتابع جهود المشاركة المجتمعية لتوفير الخدمات للمواطنين محافظ مطروح يتابع جهود المشاركة المجتمعية لتوفير الخدمات للمواطنين

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود المشاركة المجتمعية لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين خاصة في التجمعات الصحراوية حيث يجرى حاليا من خلال التعاون مع مؤسسة الخير والبنك الاهلي المصرى ومحافظة مطروح انشاء عدد ٩٦ بئر بتجميع مياه الامطار للأسر الاكثر احتياجا بقرية القطرانى بمدينة سيدى براني بما يعمل على توفير مياه الشرب للمواطنين والثروة الحيوانية لديهم ويحقق الاستقرار للأهالي كما يجرى الانتهاء من اقامة مدرسة اولاد يحيى للتعليم الأساسي بالقطرانى بعدد ١١ فصلا منها ٢ حضانه و٦ابتدائي و٣ اعدادى لتوفير الخدمة التعليمية لابناء القرية وتيسير الوصول إلى المدرسة وعدم التسرب التعليمى خاصة للفتيات في اقصى التجمعات الصحراوية.

المصرى اليوم

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