دراسة لطالبات من جامعة نورة حول الاستكشاف في الفضاء

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شاركت مجموعة من طالبات كلية الهندسة، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2021- دبي بنسخته الثانية والسبعين، تحت شعار "إلهام وابتكار واكتشافات في خدمة البشرية" (International Astronautical Congress 2021 – Dubai 72).

وجاءت مشاركة الطالبات: هديل مدهش، فيء الجهيمان، نورة الغرير، سجى السلطان، نجلاء الخويطر، ريناد بن رشود؛ بتقديم ورقة بحثية تحت عنوان: "دراسة متعددة المعايير للتأثير والمخاطر على فسيولوجيا وعلم النفس البشريين في الفضاء الجوي وتأثير الروبوتات البديلة في الاتصال والاستكشاف في الفضاء".

وتسلط الدراسة الضوء على الآثار والمخاطر الرئيسية لرحلات الفضاء على جسم الإنسان مثل الإشعاع الذي يمكن أن يؤدي إلى الموت لأشخاص خارج نطاق حماية المجال المغناطيسي للأرض، واقتراح حلول مختلفة للحد من مثل هذه الحوادث والتغلب على الصعوبات في ذلك المجال.

ويهدف المؤتمر الذي استقطب هذا العام ما يزيد عن 6.500 شخص من عشاق الفضاء والوفود من أكثر من 110 دولة، إلى المساهمة بفعالية في تقدم البشرية والعلم من خلال تعزيز التعاون بين الدول في مجال الفضاء.

يُعتبر "المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية" من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الفضاء الخارجي، وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتجمع النسخة الثانية والسبعون من هذا المؤتمر متخصصين من وكالات ومؤسسات علوم الفضاء، وروّاد فضاء ومهندسين وعلماء يلتقون؛ لتبادل المعلومات والتباحث في أبرز التطورات وأحدث التقنيات التي يشهدها هذا القطاع.

تأتي مشاركة كلية الهندسة في مثل تلك الفعالية؛ حرصًا منها على دعم الطالبات محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى التركيز على تنمية القدرات الطلابية ودعم نجاحات الطالبات.