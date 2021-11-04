«زي النهارده».. اغتيال رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين 4 نوفمبر 1995

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كان ترتيب إسحاق رابين الخامس بين الذين تعاقبوا على رئاسة وزراء إسرائيل وقد جاء خلفا لجولدا مائير وشغل منصبه هذا لفترتين الأولى من 1974 إلى 1977 والثانية من 1992 إلى 1995 وهومن أشهر رجال البالماخ المتفرعة من الهاجاناه العسكرية. وهو مولود في الأول من مارس 1922بمدينة القدس إبّان الانتداب البريطانى لفلسطين ودرس في المدرسة الزراعية اليهودية «كادورى» وفى 1938أثناء فترة دراسته اشترك في دورة عسكرية قصيرة نظمتها الهاجاناه وتخرج رابين بمدرسة«كادورى»فى 1940،وفى 1941 انضم إلى «الهاجاناه» وأصبح من كبار قادتها ومع حرب 1948 عين قائدا لسرية«هارئيل» التي قاتلت في القدس ولما انتهت الحرب اشترك في محادثات الهدنة بين إسرائيل ومصر في جزيرة رودس اليونانية وفى ديسمبر 1963 عينه ليفى أشكول (رئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك) رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلى ولما اندلعت حرب 1967 كان مازال في هذا المنصب وفى فبراير 1968 تقاعد من الحياة العسكرية وانخرط في السلك الدبلوماسى كسفير لإسرائيل في أمريكا وكان قد حصل على مقعد بالكنيست الإسرائيلى بعد انضمامه لحزب العمل وشغل منصب وزير العمل في الحكومة التي ترأستها جولدا مائير، وفى 1974 وقعت أزمة سياسية بسبب ماحدث في حرب أكتوبر 1973،الأمر الذي أجبر جولدا مائير على الاستقالة وانتخب رابين رئيسا لحزب العمل كما خلفها في رئاسة الوزراء. واشتهر في الفترة الأولى لرئاسة الوزراء بعملية مطار عنتيبى وفى 20 ديسمبر 1976 استقال من منصب رئيس الوزراء وأجريت انتخابات داخلية وتولى في الحكومة الجديدة منصب وزير الدفاع. واندلعت الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية ،فأصدر تعليماته بتكسيرعظام المتظاهرين الفلسطينيين وفى 1992،تمكّن من الفوز بمنصب رئيس الوزراء للمرة الثانية ولعب دوراً أساسياً في مباحثات أوسلو ولدوره فيها تمّ منحه جائزة نوبل للسلام عام 1994 مع ياسر عرفات وشيمون بيريز، و«زي النهارده» في 4 نوفمبر 1995، وخلال مهرجان مؤيّد للسلام في ميدان ملوك إسرائيل(ميدان رابين الآن)فى تل أبيب قام إيجال أميربإطلاق النارعلى رابين فكان أول رئيس وزراء إسرائيلى يغتال: ووفق كتاب المؤرخ اليهودى إيلان بابى «التطهير العرقى لفلسطين» فإن إسحاق رابين هو أحد مهندسى ومخططى ومنفذى عملية ترحيل الفلسطينيين التي نفذتها الحركة الصهيونية.