عاجل | الصحة تستعين بالطرفية للتخفيف عن المستشفيات

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تعتزم وزارة الصحة ممثلة بمديريات الشؤون الصحية الاستفادة من المستشفيات الطرفية لدعم المستشفيات الأخرى التي تشهد إقبالا من قبل المواطنين وزحاما بسبب زيادة التخصصات الموجودة بها.

موارد وإمكانات

وتشمل الدراسة التي تعدها الوزارة الاستفادة من جميع الموارد والإمكانيات لدعم المنشآت الصحية، بحيث لا يؤثر ذلك على الخدمات الصحية مع تفعيل الخدمة الافتراضية التي تقلص المواعيد وتسمح للمراجع بلقاء الطبيب عبر الاتصال المرئي رغم بعد المسافة، وتغني المريض عن المراجعة وقطع المسافات وإمكانية الاستفادة من الخدمات بأقرب نقطة للمريض، إضافة إلى تدوير بعض الكفاءات بين المنشآت الصحية واستخدام المعدات والأدوات والأسرة في المنشأة الأكثر احتياجا لضمان تقديم الخدمة الأفضل.

توزيع عادل

وتسعى وزارة الصحة من خلال دراسة تشمل جميع المستشفيات موزعة بحسب المناطق لإيجاد الطرق الأمثل لاستخدام المرافق الصحية، والسعي لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين في أقرب نقطة وبأفضل جودة دون إغلاق لأي منشآة صحية.

وتضمنت الدراسة التي تتبناها مديريات الشؤون الصحية إلى عدم وجود أي خطة لإغلاق المستشفيات أو العيادات في المستشفيات الحكومية الطرفية أو بداخل المدن، مع تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية حضوريا أو افتراضيا، كذلك الاستخدام الأمثل للموارد والكفاءات البشرية مع التوزيع العادل للخدمات بمستشفيات التجمعات الصحية.

مستشفيات الصحة طبقا لأخر إحصائية 1439

55 مستشفى

12350 سريرا

مشاريع المدن الطبية

6200 سرير

850 توسعة مدينة الملك فهد الطبية بالرياض

1500 مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة

1500 مدينة الملك خالد الطبية (الشرقية)

1350 مدينة الملك فيصل الطبية (الجنوبية)

1000 مدينة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الطبية (الشمالية)

500 مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (الرياض)

200 العناية المركزة في 6 مدن ومناطق

الرياض

8

1850

مكة المكرمة

8

1700

الشرقية

10

2150

المدينة المنورة

2

800

حائل

4

1200

القصيم

5

1000

الحدود الشمالية

3

350

عسير

6

1300

تبوك

1

200

الجوف

2

350

الباحة

1

200

جازان

5

1250