★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عيد الحب مناسبة عالمية يُحتفل به في كل دول العالم مع اختلاف التوقيت،فله موعد في كل دولة وفق السياق التاريخى لهذه المناسبة، ويعرف العالم كله عيد الحب باسم يوم «الفالنتين» وتحتفل معظم دول العالم بهذا العيد في 14 فبراير من كل عام، رغم أنه لا توجد رواية مؤكدة ودقيقة تحدد العام الذي بدأ فيه الاحتفال بعيد الحب حول العالم،كما اختلفت الروايات حول شخصية «فالنتاين»نفسه، أما عن قصة عيد الحب فتقول إحدى الروايات إنه بدأ في القرن الثانى الميلادى،حيث قام الإمبراطورالرومانى أوريليان بسجن القديس«فالنتاين» بمدينة تورنى في روما، لكنه وقع في غرام ابنة سجانه فأمر الإمبراطور بإعدامه في 14 فبراير.وفى رواية أخرى إن الإمبراطورمنع الزواج في هذه الفترةليتفرغ الشباب للجيش ويدخرون طاقاتهم البدنية للقتال فسجن «فالنتاين» لمخالفته أمر الإمبراطور بتزويج المحبين سرًا. وفى الوقت الذي يحتفل فيه العالم بـعيد الحب في يوم 14 فبراير من كل عام فإننا في مصر نحتفل به «زى النهارده» في 4 نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اختاره الصحفى مصطفى أمين نزولا على رغبة بعض القراء في عموده«فكرة»الذى نشرفى4 نوفمبر 1988، وقد لاقى مصطفى أمين الكثير من الهجوم من بعض الرجعيين ولم تقابل فكرته بأى حماس وقتها، لأن أغلب الناس اعتقدوا أنه يطالب بعيد للعشق والغرام وتوابعهما.