أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي -
"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا -
هنا قائمة مُحدّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا -
"الحصبة تهدد العالم.. خطر التفشي يتصاعد و"كورونا" مسؤولة! -
حالة ضباب كثيف وتدنٍّ للرؤية على المدينة المنورة.. والأرصاد ينبه -
محاكمة "أوبر".. قرار أمريكي والسبب ذوو الاحتياجات.. والشركة تردّ -
أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا -
رئاسة الحرمين: 7 لغات عالمية "لإرشاد" المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده».. عيد الحب في 4 نوفمبر من كل عام

Print
«زي النهارده».. عيد الحب في مصر 4 نوفمبر من كل عام «زي النهارده».. عيد الحب في 4 نوفمبر من كل عام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عيد الحب مناسبة عالمية يُحتفل به في كل دول العالم مع اختلاف التوقيت،فله موعد في كل دولة وفق السياق التاريخى لهذه المناسبة، ويعرف العالم كله عيد الحب باسم يوم «الفالنتين» وتحتفل معظم دول العالم بهذا العيد في 14 فبراير من كل عام، رغم أنه لا توجد رواية مؤكدة ودقيقة تحدد العام الذي بدأ فيه الاحتفال بعيد الحب حول العالم،كما اختلفت الروايات حول شخصية «فالنتاين»نفسه، أما عن قصة عيد الحب فتقول إحدى الروايات إنه بدأ في القرن الثانى الميلادى،حيث قام الإمبراطورالرومانى أوريليان بسجن القديس«فالنتاين» بمدينة تورنى في روما، لكنه وقع في غرام ابنة سجانه فأمر الإمبراطور بإعدامه في 14 فبراير.وفى رواية أخرى إن الإمبراطورمنع الزواج في هذه الفترةليتفرغ الشباب للجيش ويدخرون طاقاتهم البدنية للقتال فسجن «فالنتاين» لمخالفته أمر الإمبراطور بتزويج المحبين سرًا. وفى الوقت الذي يحتفل فيه العالم بـعيد الحب في يوم 14 فبراير من كل عام فإننا في نحتفل به «زى النهارده» في 4 نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اختاره الصحفى مصطفى أمين نزولا على رغبة بعض القراء في عموده«فكرة»الذى نشرفى4 نوفمبر 1988، وقد لاقى مصطفى أمين الكثير من الهجوم من بعض الرجعيين ولم تقابل فكرته بأى حماس وقتها، لأن أغلب الناس اعتقدوا أنه يطالب بعيد للعشق والغرام وتوابعهما.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية

وزير القوى العاملة يشهد ختام مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» ويكرم 67 عاملاً بالقليوبية

إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية في جنوب سيناء من المصروفات

إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية في جنوب سيناء من المصروفات

مشاورات سياسية مصرية سويسرية في برن

مشاورات سياسية مصرية سويسرية في برن

«زي النهارده».. مصرع المخرج العالمي مصطفى العقاد 11 نوفمبر 2005

«زي النهارده».. مصرع المخرج العالمي مصطفى العقاد 11 نوفمبر 2005