أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي -
"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا -
هنا قائمة مُحدّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا -
"الحصبة تهدد العالم.. خطر التفشي يتصاعد و"كورونا" مسؤولة! -
حالة ضباب كثيف وتدنٍّ للرؤية على المدينة المنورة.. والأرصاد ينبه -
محاكمة "أوبر".. قرار أمريكي والسبب ذوو الاحتياجات.. والشركة تردّ -
أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا -
رئاسة الحرمين: 7 لغات عالمية "لإرشاد" المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد فضل: موسيماني قد يرحل عن الأهلي حال خسارته أمام

Print
محمد فضل: موسيماني قد يرحل عن الأهلي حال خسارته أمام الزمالك محمد فضل: موسيماني قد يرحل عن الأهلي حال خسارته أمام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى محمد فضل، نجم الأهلي السابق، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد يرحل حال خسارته في مباراة القمة أمام .

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، غدًا الجمعة، على القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد فضل، في تصريحات تليفزيونية: «موسيماني، فرص استمراره مع الأهلي، حال خسارة الفريق الأحمر أمام الزمالك ستكون صعبة للغاية»، مضيفًا:«في حال خسارة الزمالك أمام الأهلي، لن تكون هناك أي مشكلة في استمرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق».

وأضاف :«أتوقع أن يكون أحمد عبدالقادر، هو مفاجأة مباراة القمة أو محمد شريف، لاعبا النادي الأهلي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلامي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها لاعبو الزمالك قبل مباراة القمة

إعلامي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها لاعبو الزمالك قبل مباراة القمة

عضو الأهلي: هناك قوة خفية تريد أن تضيع فرحتنا بخماسية الزمالك

عضو الأهلي: هناك قوة خفية تريد أن تضيع فرحتنا بخماسية الزمالك

قضية شيكابالا.. الزمالك يكشف كواليس الغرامة الجديدة من «فيفا» لصالح سبورتنج

قضية شيكابالا.. الزمالك يكشف كواليس الغرامة الجديدة من «فيفا» لصالح سبورتنج

سيد عبدالحفيظ يختار 3 نجوم من الزمالك للانضمام لصفوف الأهلي

سيد عبدالحفيظ يختار 3 نجوم من الزمالك للانضمام لصفوف الأهلي