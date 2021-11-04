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يرى محمد فضل، نجم الأهلي السابق، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد يرحل حال خسارته في مباراة القمة أمام الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد فضل، في تصريحات تليفزيونية: «موسيماني، فرص استمراره مع الأهلي، حال خسارة الفريق الأحمر أمام الزمالك ستكون صعبة للغاية»، مضيفًا:«في حال خسارة الزمالك أمام الأهلي، لن تكون هناك أي مشكلة في استمرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق».

وأضاف :«أتوقع أن يكون أحمد عبدالقادر، هو مفاجأة مباراة القمة أو محمد شريف، لاعبا النادي الأهلي».