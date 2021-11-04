بسمة وهبة تطالب بالتراجع عن قرار إلغاء عقوبة شيكابالا

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قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الساعات الماضية شهدت جدلا كبيرًا بشأن تنفيذ حكم مزكر التسوية والتحكيم، بمشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك في مباراة القمة بعد غد، الجمعة، التي ستجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وطالبت وهبة، خلال تقديمها حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتطبيق القانون على الجميع: «شيكابالا مش فوق القانون ولا نادي الزمالك فوق القانون، ووزير الرياضة لازم يعرف ده كويس، ولازم يعرف إن تنفيذ حكم إلغاء إيقاف شيكابالا سيترتب عليه تنفيذ أحكاما أخرى أصدرها مركز التسوية.. شيكابالا وشه حلو على الأهلي».

وتابعت أن مشاركة شيكابالا في مباراة القمة ستضر الزمالك ولن تفيده: «هناك أحكام كثيرة حصلت عليها النادي الأهلي من مركز التسوية سوف تطبق، وبالتالي فإن الوزير يجب أن يدرس الامر جيدا وأن يكون على قدر الجمهورية الجديدة».

وشددت على أهمية وجود نظام تدار به الرياضة المصرية: «مش بالحب ولا بالهوا ولا بالانتماء، فلو شارك شيكابالا في القمة، فإن دوري مواليد 99 الموسم الماضي سيكون من حق الأهلي لأنه حصل على حكم لصالحه بهذا الأمر، كما أن الدوري الممتاز سيكون من حق الأهلي لأن مشاركة سيف فاروق جعفر وإمام عاشور كانت باطلة، لأن مركز التسوية والتحكيم رفض مشاركة لاعبي الزمالك الشباب، وسيكون من حق الأهلي ان يحصل على مليوني دولار من عبدالله السعيد لاعبه السابق ولاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق».

وأكدت: «البرنامج لا يهمه مشاركة شيكابالا من عدمها، لكن ما يهمنا هو تطبيق القانون، وأتمنى أن يتعظ اللاعب من هذه القضية ويركز في الملعب فقط ولا يرد على ما يسميه عنصرية الجماهير ضده.. عمرنا ما شفنا في العالم كله لاعب يرد على جماهير فريق منافس بالحركات دي».