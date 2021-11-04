«سوسو» في «العيال كبرت».. الفنانة نادية شكري تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت رشا سامى العدل، ابنة الفنان الراحل سامى العدل، تعرض والدتها الفنانة القديرة نادية شكرى، صاحبة دور «سوسو» في مسرحية «العيال كبرت» لوعكة صحية.

وكتبت رشا، عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، قائلة: «رجاء من كل الناس اللى بتحبنى أو حتى مش بتحبنى، ادعو لأمى، أنا مليش غيرها في الدنيا دى من بعد بابا الله يرحمه يا رب يا رب يا رب قوِّم أمى بالسلامة وعديها على خير».

وكتبت رشا سامي العدل، في منشور سابق عبر حسابها على فيسبوك: «محتاجة أسطوانة أوكسجين ضروري حالا».

الفنانة نادية شكرى شاركت في عدة أدوار سينمائية وتليفزيونية، ومن أفلامها: «امرأة بلا قيد، مدينة الصمت، للحب قصة أخيرة».