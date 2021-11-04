مجدي عبدالغني يوجه رسالة إلى مجاهد: «استقيل.. أنت غير مرغوب في وجودك»

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طالب مجدى عبدالغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم، بتقديم استقالته من منصبه حفاظًا على الصورة العامة للكرة المصرية.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية: «يوجد هجوم ضد قرارات اللجنة الثلاثية وهناك بعض الأمور الكيدية مع المسؤلين، هذا الأمر غير طبيعى».

ووجه عبدالغنى رسالة إلى أحمد مجاهد، قائلا: «غير مرغوب في وجودك بالاتحاد المصرى لكرة القدم وهذا ظهر خلال طلبات الإحاطة من قبل مجلس النواب».

وأشار إلى أنه لا بد من رحيل أحمد مجاهد، وتقديم استقالته ومنح إدارة اتحاد الكرة للمدير التنفيذي وليد العطار لحين إجراء الانتخابات.