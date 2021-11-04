أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي -
"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا -
هنا قائمة مُحدّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا -
"الحصبة تهدد العالم.. خطر التفشي يتصاعد و"كورونا" مسؤولة! -
حالة ضباب كثيف وتدنٍّ للرؤية على المدينة المنورة.. والأرصاد ينبه -
محاكمة "أوبر".. قرار أمريكي والسبب ذوو الاحتياجات.. والشركة تردّ -
أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا -
رئاسة الحرمين: 7 لغات عالمية "لإرشاد" المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السجن 25 سنة لرجل ضرب ابنه الرضيع حتى الموت.. والأب: «كان يبكي كثيرًا»

Print
السجن 25 سنة لرجل ضرب ابنه الرضيع حتى الموت.. والأب: «كان يبكي كثيرًا» السجن 25 سنة لرجل ضرب ابنه الرضيع حتى الموت.. والأب: «كان يبكي كثيرًا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة استئناف حكما بالسجن 25 عاما لرجل ضرب ابنه الرضيع حتى الموت، في وقت سابق من هذا العام.

وكانت قد أيدت محكمة جوانغجو العليا في كوريا الجنوبية حكم محكمة أدانت شاب يبلغ من العمر 24 عامًا بالتسبب في وفاة ابنه الرضيع بضربه بشكل متكرر على وجهه ورجليه، وإلقائه على سرير في منزله في إيكسان، على بعد حوالي 180 كيلومترًا جنوب العاصمة سيئول في شهر فبراير الماضي.

وتوفي الطفل بعد إصابته نزيف دماغي وإصابات خطيرة في الرأس بعد أسبوعين فقط من ولادته، كما أقرت المحكمة حكما بالسجن 7سنوات على زوجة الرجل، والدة الطفل، بتهمة إساءة معاملة الأطفال.

وبرر الشاب جريمته لبكاء الطفل كثيرًا ولديه شك في أنه قد لا يكون الأب البيولوجي للطفل، وقالت الأم إنها شاركت في الجريمة بسبب ضغوط ما بعد الولادة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية

وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية

القوى العاملة : تعيين 18 شابًا.. والتفتيش على 212 منشأة بالوادي الجديد

القوى العاملة : تعيين 18 شابًا.. والتفتيش على 212 منشأة بالوادي الجديد

القوى العاملة: اليوم آخر موعد لتحديث بيانات النقابات العمالية تمهيدًا للانتخابات

القوى العاملة: اليوم آخر موعد لتحديث بيانات النقابات العمالية تمهيدًا للانتخابات

الجيزة : انطلاق المهرجان الأول للتمور بالواحات اليوم

الجيزة : انطلاق المهرجان الأول للتمور بالواحات اليوم