السجن 25 سنة لرجل ضرب ابنه الرضيع حتى الموت.. والأب: «كان يبكي كثيرًا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة استئناف حكما بالسجن 25 عاما لرجل ضرب ابنه الرضيع حتى الموت، في وقت سابق من هذا العام.

وكانت قد أيدت محكمة جوانغجو العليا في كوريا الجنوبية حكم محكمة أدانت شاب يبلغ من العمر 24 عامًا بالتسبب في وفاة ابنه الرضيع بضربه بشكل متكرر على وجهه ورجليه، وإلقائه على سرير في منزله في إيكسان، على بعد حوالي 180 كيلومترًا جنوب العاصمة سيئول في شهر فبراير الماضي.

وتوفي الطفل بعد إصابته نزيف دماغي وإصابات خطيرة في الرأس بعد أسبوعين فقط من ولادته، كما أقرت المحكمة حكما بالسجن 7سنوات على زوجة الرجل، والدة الطفل، بتهمة إساءة معاملة الأطفال.

وبرر الشاب جريمته لبكاء الطفل كثيرًا ولديه شك في أنه قد لا يكون الأب البيولوجي للطفل، وقالت الأم إنها شاركت في الجريمة بسبب ضغوط ما بعد الولادة.