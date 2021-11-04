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أكد أحمد عادل، نجم الأهلي السابق، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ستكون صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أنها بطولة خاصة بين الفريقين ولا تخضع لأي مقاييس.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد عادل في تصريحات تليفزيونية: «يجب مشاركة الحارس على لطفي، بشكل أساسي أمام الزمالك، لأنه الاحق بذلك بعد مستواه مؤخرا في ظل غياب محمد الشناوي».

وتابع: «الجنوب بيرسي تاو، أثبت أنه لاعب مميز، والموزمبيقي لويس ميكيسوني، سيقدم الأفضل مع الأهلي في الفترة المقبلة».