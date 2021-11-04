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نجم الأهلي السابق: علي لطفي الأحق بالمشاركة أساسيًا أمام

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نجم الأهلي السابق: علي لطفي الأحق بالمشاركة أساسيًا أمام الزمالك نجم الأهلي السابق: علي لطفي الأحق بالمشاركة أساسيًا أمام

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أكد أحمد عادل، نجم الأهلي السابق، أن مباراة القمة بين والأهلي ستكون صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أنها بطولة خاصة بين الفريقين ولا تخضع لأي مقاييس.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، غدًا الجمعة، على القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد عادل في تصريحات تليفزيونية: «يجب مشاركة الحارس على لطفي، بشكل أساسي أمام الزمالك، لأنه الاحق بذلك بعد مستواه مؤخرا في ظل غياب محمد الشناوي».

وتابع: «الجنوب بيرسي تاو، أثبت أنه لاعب مميز، والموزمبيقي لويس ميكيسوني، سيقدم الأفضل مع الأهلي في الفترة المقبلة».

المصرى اليوم

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