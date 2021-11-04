وليد عبداللطيف: الأهلي يعاني من مشاكل قبل القمة.. وموسيماني في فترة «تشويش»

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يرى وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، إن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، ستكون صعبة على الفريق الأحمر.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات تليفزيونية: «مباراة القمة ستكون أصعب على النادي الأهلي»، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاكل داخل القلعة الحمراء مؤخرًا.

وتابع :ب يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حاليا في فترة (تشويش)، بسبب الأزمات في الفترة الماضية بشأن تجديد عقده مع النادي الأهلي وعدم مشاركة بعض اللاعبين».

وتابع: «موسيماني حاليا يواجه مشكلة بسبب كثرة اللاعبين المميزين، وهو غير مستقر حتى الآن على طريقة لعب ثابتة».