أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربًا ومتدربة على الخدمات الفندقية -
إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب -
"اقشعر السفر وتربل النضر".. "الحصيني" مُحَذرًا: اليوم "الغفر" وهذه نصيحتي -
"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا -
هنا قائمة مُحدّثة بأكثر الدول تضررًا في العالم بوباء كورونا -
"الحصبة تهدد العالم.. خطر التفشي يتصاعد و"كورونا" مسؤولة! -
حالة ضباب كثيف وتدنٍّ للرؤية على المدينة المنورة.. والأرصاد ينبه -
محاكمة "أوبر".. قرار أمريكي والسبب ذوو الاحتياجات.. والشركة تردّ -
أول "مطرية" معتبرة في هذا الموعد.. "المسند" كاشفًا مناطقها: تستمر أيامًا -
رئاسة الحرمين: 7 لغات عالمية "لإرشاد" المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كاجودا: واجهت ظروفًا صعبة مع .. وحازم إمام موهبة لن تتكرر

Print
كاجودا: واجهت ظروفًا صعبة مع الزمالك.. وحازم إمام موهبة لن تتكرر كاجودا: واجهت ظروفًا صعبة مع .. وحازم إمام موهبة لن تتكرر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد البرتغالي مانويل كاجودا المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي للزمالك، أنه واجه ظروف صعبة خلال فترة تواجده على رأس المسئولية الفنية للفريق.

وقال كاجودا في تصريحات تليفزيونية: «أتذكر أن كان يرحل ويعود كل أسبوع تقريبا والأمور الإدارية كانت غير مستقرة، وهذا على عكس الأهلي كان مستقر إداريا وماليا وكان به ٩ لاعبين بين صفوف منتخب ».

وأضاف: «حازم إمام، أفضل لاعب دربته في حياتي الكروية وموهبة لن تتكرر، وإبراهيم سعيد كان فنيا على مستوى عالي لكنه كان يحتاج للتركيز في الكرة بشكل أكبر، وعلى جانب الأهلي أتذكر جيدا محمد بركات فكان لاعب رائع».

وواصل: «احتفلت بعد فوز ببطولة الدوري، وقومت بعمل احتفالية في منزلي، وقميص الزمالك أرتديه بشكل مستمر في البرتغال لأنه عزيز عليّ جدا والشعب المصري كان يعاملني معاملة رائعة».

واختتم قائلا: «الزمالك أشبه بالفرعون المصري لتاريخه وشعبيته الكبيرة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية في جنوب سيناء من المصروفات

إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية في جنوب سيناء من المصروفات

مشاورات سياسية مصرية سويسرية في برن

مشاورات سياسية مصرية سويسرية في برن

«زي النهارده».. مصرع المخرج العالمي مصطفى العقاد 11 نوفمبر 2005

«زي النهارده».. مصرع المخرج العالمي مصطفى العقاد 11 نوفمبر 2005

سفير مصر في فرنسا: مشاورات مستمرة بين السيسي وماكرون تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية

سفير مصر في فرنسا: مشاورات مستمرة بين السيسي وماكرون تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية