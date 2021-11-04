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أكد البرتغالي مانويل كاجودا المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي للزمالك، أنه واجه ظروف صعبة خلال فترة تواجده على رأس المسئولية الفنية للفريق.

وقال كاجودا في تصريحات تليفزيونية: «أتذكر أن مرتضى منصور كان يرحل ويعود كل أسبوع تقريبا والأمور الإدارية كانت غير مستقرة، وهذا على عكس الأهلي كان مستقر إداريا وماليا وكان به ٩ لاعبين بين صفوف منتخب مصر».

وأضاف: «حازم إمام، أفضل لاعب دربته في حياتي الكروية وموهبة لن تتكرر، وإبراهيم سعيد كان فنيا على مستوى عالي لكنه كان يحتاج للتركيز في الكرة بشكل أكبر، وعلى جانب الأهلي أتذكر جيدا محمد بركات فكان لاعب رائع».

وواصل: «احتفلت بعد فوز الزمالك ببطولة الدوري، وقومت بعمل احتفالية في منزلي، وقميص الزمالك أرتديه بشكل مستمر في البرتغال لأنه عزيز عليّ جدا والشعب المصري كان يعاملني معاملة رائعة».

واختتم قائلا: «الزمالك أشبه بالفرعون المصري لتاريخه وشعبيته الكبيرة».