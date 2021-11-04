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بيدرو: مواجهات القمة دائمًا ساخنة.. وكيروش سيقود للمونديال

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بيدرو: مواجهات القمة دائمًا ساخنة.. وكيروش سيقود مصر للمونديال بيدرو: مواجهات القمة دائمًا ساخنة.. وكيروش سيقود للمونديال

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أكد البرتغالي بيدرو بارني، المدرب المساعد السابق لمانويل جوزيه، في النادي الأهلي، أن مباريات القمة دائما ساخنة.

وقال بيدرو، في تصريحات تليفزيونية: «أعرف كرة القدم المصرية جيدا، لعملي لسنوات طويلة»، مشيرًا: «أصعب مباراة أتذكرها في لقاءات القمة، المباراة التي انتهت بالتعادل ٢-٢ وذلك نظرا للظروف الصعبة اجتماعيا لمصر وقتها، لكننا حسمنا اللقب بعدها».

وتابع: «المباريات دائمًا ضد ساخنة، وأتذكر أننا كنا نملك فريقا قويا في الأهلي ونضم عناصر مميزة وحصدنا معهم الألقاب»

وأوضح: «ترشيحات جوزيه لتدريبي الأهلي؟ كلها كانت أحاديث، لكنني لم أتلق عرضا رسميا من النادي».

وأشار إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب قادر على قيادة الفراعنة للتأهل للمونديال، مؤكدًا :«كيروش مدرب كبير، ولديه سيرة ذاتية قوية».

وأضاف: «مصر تضم عناصر مميزة، أبرزهم محمد صلاح ويمكنهم بالتأكيد الوصول للمونديال».

وتابع: «منتخب مصر حاليا أقوى من أنجولا، ولديها أفضلية للفوز في المباراة المقبلة».

المصرى اليوم

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