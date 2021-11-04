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أكد البرتغالي بيدرو بارني، المدرب المساعد السابق لمانويل جوزيه، في النادي الأهلي، أن مباريات القمة دائما ساخنة.

وقال بيدرو، في تصريحات تليفزيونية: «أعرف كرة القدم المصرية جيدا، لعملي لسنوات طويلة»، مشيرًا: «أصعب مباراة أتذكرها في لقاءات القمة، المباراة التي انتهت بالتعادل ٢-٢ وذلك نظرا للظروف الصعبة اجتماعيا لمصر وقتها، لكننا حسمنا اللقب بعدها».

وتابع: «المباريات دائمًا ضد الزمالك ساخنة، وأتذكر أننا كنا نملك فريقا قويا في الأهلي ونضم عناصر مميزة وحصدنا معهم الألقاب»

وأوضح: «ترشيحات جوزيه لتدريبي الأهلي؟ كلها كانت أحاديث، لكنني لم أتلق عرضا رسميا من النادي».

وأشار إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر قادر على قيادة الفراعنة للتأهل للمونديال، مؤكدًا :«كيروش مدرب كبير، ولديه سيرة ذاتية قوية».

وأضاف: «مصر تضم عناصر مميزة، أبرزهم محمد صلاح ويمكنهم بالتأكيد الوصول للمونديال».

وتابع: «منتخب مصر حاليا أقوى من أنجولا، ولديها أفضلية للفوز في المباراة المقبلة».