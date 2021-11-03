خالد مجاهد يكشف تفاصيل إصدار جواز سفر صحي: متاح مجانا بدءًا من الغد

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كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إصدار جواز سفر صحي، موضحًا أنه تطبيق إلكتروني يندرج تحت اسم اطمأن وسيكون بمثابة جواز سفر صحي بجانب الشهادة الورقية

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، أن الجواز السفر الصحي تطبيق يتم تحمليه على الهاتف المحمول وملء البيانات من خلال تسجيل نوع اللقاح وتاريخ الحصول عليه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن التطبيق الإلكتروني يتضمن ثلاث ألوان، الأحمر يشير أن الشخص لم يحصل على جرعة كورونا، وأصفر حاصل على جرعة واحدة، وأخضر يشير لحصوله على 3 جرعات.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء اليوم صدق اليوم اتاحة جواز سفر الصحي للمواطنين مجانا للأغراض الداخلية اعتبارا من غدٍ الخميس، لكنه سيكون متاحا للمسافر مقابل 250 جنيها.

كما كشف أن من أهداف التطبيق تقليل التلاعب في شهادات اللقاح، إضافة إلى تسهيل إظهاره أمام الجهات المختصة لا سيما مع قرار حظر دخول المؤسسات ومقار العمل اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري، مؤكدا أن التطبيق الإلكتروني معترف به دوليا ويُستخدم في كل المطارات العالمية.

وفي سياق مغاير، أكد أنه تم السماح للفئة العمرية من 15- 18 سنة لتسجيل نفسهم لتلقي اللقاح عبر موقع تلقي اللقاح.

وأوضح أنه سيتم إعطاء لقاح فايزر لتلك الفئات من خلال جرعتين يفصلهم 21 يوما، مشيرا إلى أن سيتم البدء في إرسال الرسائل نصية لتلك الفئات خلال 72 ساعة.