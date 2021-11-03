قيمة المخالفات و الغرامات بعد تعديلات قانون المرور الجديد

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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتقدمت الحكومة بمشروعين لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

كما تقدمت الحكومة باقتراحين لتعديل بعض أحكام قانون المرور

وتوضح النقاط التالية أبرز تعديلات قانون المرور الجديد

ينشر المصري اليوم المخالفات التي يجوز فيها التصالح والغرامات المنصوص عليها في قانون المرور الجديد، وهي كالتالي:

1- تعمد السير العكس - الحد الأقصى للانتهاك 3000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ويصل إلى السجن.

2- المشي بدون رخصة قيادة - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه و1000 جنيه حاليا ويمكن التوفيق بينهما.

3- المشي بدون رخصة قيادة - الحد الأقصى للمخالفة 3000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التوفيق.

4- التلاعب بأرقام الصفائح المعدنية وعدم إزاحتها - الحد الأقصى للانتهاك 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه وتعليق 6 أشهر ولا يجوز التوفيق.

5- طمس الصفائح المعدنية عمدا - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه وتعليق 6 أشهر ولا يجوز التوفيق.

6- تغيير لون اللوحات المعدنية - الحد الأقصى للانتهاك هو 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

7- انتهاء استلام سحب ترخيص الإدارة - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التوفيق بينهما.

8- انتهاء استلام رخصة القيادة - الحد الأقصى للانتهاك 2000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

9- انتهاء رخصة القيادة - الحد الأقصى للانتهاك 2000 جنيه والحد الأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التوفيق.

10- تجاوز السرعة المقررة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

11- عدم اتباع تعليمات رجال المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه ويجوز التوفيق بينهما.

12- اعتداء على سائق السيارة على رجل المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه ولا يجوز التوفيق.

13- عدم اتباع إشارات المرور - الحد الأقصى للانتهاك هو 1000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

14- كسر إشارة الضوء - الحد الأقصى للانتهاك هو 1000 جنيه والحد الأدنى 500 ويمكن التوفيق بينهما.

15- عدم اتباع المسار المحدد للسيارة - الحد الأقصى للانتهاك هو 1000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

16. المشي ببطء شديد على الجسر - الحد الأقصى للانتهاك هو 1000 جنيه والحد الأدنى 100 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

17- التوقف المتعمد على الكوبري - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والحد الأدنى 100 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

18. المشي ببطء شديد في الجسر - الحد الأقصى للانتهاك هو 1000 جنيه والحد الأدنى 100 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

19- استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة - الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والحد الأدنى 100 جنيه ويمكن التوفيق بينهما.

20- الفرامل غير صالحة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والحد الأدنى 300 جنيه ولا يجوز التوفيق.

21- عدم توافر متطلبات الأمان والمتانة - الحد الأقصى للانتهاك 50 جنيها والحد الأدنى 20 جنيها ولا يجوز التوفيق بينهما.

22- استخدام الأضواء المبهرة - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيها والحد الأدنى 20 جنيها ولا يجوز التوفيق.

23- تركيب أجهزة إنذار مخالفة للقانون - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه ولا يجوز التوفيق.

24- الوقوف في المحظور - الحد الأقصى للمخالفة 500 جنيه والحد الأدنى 200 جنيه ويجوز التوفيق بينهما.



25- الاشتراك في مواقف الأفراح - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

26- تعمد السير ببطئ شديد بمدخل النفق - الحد الأقصى للمخالفة 1000 والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

27- تعمد السير ببطئ شديد بتقاطع الكوبري - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

28- تعمد التوقف بتقاطع الطرق - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 300 جنيه ويجوز التصالح.

29- عدم تركيب اللوحات المعدنية - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

30- استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

31- عدم تثبيت اللوحات في المكان المخصص لها - الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

32- دخان كثيف - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

33- تركيب سرينة هوائية - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.

34- تعمد تعطيل حركة المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 300 جنيه ولا يجوز التصالح.

35- استخراج رخصة قيادة غير الرخصة المسحوبة - الحد الأقصى للمخالفة 5000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

36-عدم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع منه ونجم عنه إصابات- الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ولا يجوز التصالح.

37- عدم وجود طفاية حريق - الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

38- جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد الأمامي- الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ويجوز التصالح.

39- عدم افساح الطريق لمرور سيارات الطوارئ - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ويجوز التصالح.

40- قيادة مركبة بطريقة تعرض الأرواح للخطر - الحد الأقصى للمخالفة 50 جنيه والأدنى 20 جنيه ويجوز التصالح.

41- عدم الإخطار عن التغيير بالأجزاء الجوهرية للمركبة لا يجوز التصالح.

42- تركيب ستائر تحجب الرؤية - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

43- زجاج ملون يحجب الرؤية - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

44- كسر بزجاج السيارة - الحد الأقصى للمخالفة 100 جنيه والأدنى 20 جنيه ولا يجوز التصالح.

45- قيادة السيارة بدون حزام أمان - الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

وجاءت مخالفات سيارات النقل كالتالي:-

1- عدم تشميع الحمولة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 500 ويجوز التصالح.

2- إلقاء مخلفات بناء أو أشياء آخرى بالطريق العام - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنية و الأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

3- عدم إحكام تسليب الحمولة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

4- صدور أصوات مزعجة من المركبة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

5- ترك المركبة في حالة ينجم عنها خطر - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 200 جنيه ويجوز التصالح.

6- ترك المركبة في وضع ينجم عنه تعطيل المرور - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 200 جنيه ويجوز التصالح.

7- تساقط من الحمولة مما يضر الطريق - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ويجوز التصالح.

8- ارتفاع الحمولة عن الحد المسموح به - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

9- زيادة وزن الحمولة عن الحد المقرر للمركبة - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

10- رخصة لا تجيز - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

وبخصوص مخالفات سيارات الأجرة جاءت كالتالي:-

1- تحميل ركاب زيادة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

2- تقاضي أجرة أقصى من لأجرة المقررة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

3- مخالفة خط السير - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه إيقاف شهر ولا يجوز التصالح.

4- تجزئة خط السير - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

5- الامتناع عن قبول راكب - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه و لا يجوز التصالح.

6- تحميل ركاب على الأجزاء الخارجية للسيارة - الحد الأقصى 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

7- القيادة تحت تأثير مواد مخدرة - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

8- القيادة برخصة لا تجيز - الحد الأقصى للمخالفة 2000 جنيه والأدنى 1000 جنيه ولا يجوز التصالح.

9- فتح الباب اثناء السير - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدني 100 جنيه ويجوز التصالح.

10- ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 ويجوز التصالح.

11- عدم مراعاة قواعد وآداب المرور - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 500 جنيه ويجوز التصالح.

12- التجوال بالسيارة للبحث عن راكب في غير الموقف المخصص لهم - الحد الأقصى للمخالفة 1500 جنيه والأدنى 200 جنيه ولا يجوز التصالح.

13- عدم كتابة بيانات المركبة على الأبواب - الحد الأقصى للمخالفة 500 جنيه والأدنى 20 جنيه ويجوز التصالح.

14- مخالفة شروط التراخيص تحميل ركاب بالصندوق الخلفي - الحد الأقصى للمخالفة 200 جنيه والأدنى 100 جنيه وإيقاف رخصة السيارة شهر وإلغاء رخصة قائدها ولا يجوز التصالح.

15- تعمد التوقف بمنزل الكوبري - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

ووافق مجلس النواب أمس الإثنين 1-10-2021 نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرور.

وتقدمت الحكومة بمشروعين لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

كما تقدمت الحكومة باقتراحين لتعديل بعض أحكام قانون المرور

وتوضح النقاط التالية أبرز تعديلات قانون المرور الجديد

النزول بسن الترخيص لقيادة المركبات الآلية الخفيفة إلى 16 سنة.

النزول بسن الترخيص يقتصر على المركبات الآلية الخفيفة فقط وليس على سيارات الملاكي أو الرخص المهنية.

إعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل.

ربط وضع إعلانات على المركبات بترخيص من المرور.

الغرامة 1000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه عقوبة مخالفة وضع إعلانات على المركبة.

توفر التعديلات الدعم التشريعي لترخيص المركبات الخفيفة مع زيادة عدد المستخدمين الشباب.

تضمن التعديلات تحقيق المرونة في تحديد مواصفات أنواع الدراجات الآلية، وشروط رخص القيادة الخاصة بهم.

يهدف القانون إلى تعظيم القدرات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.

يتحكم في حركة المرور ويحقق الأمن الكامل لمستخدمي الطريق.

يحدد القانون مدة صلاحية رخصة الدراجة النارية.

يعاقب كل من سمح بقيادة مركبة لغير المصرح لهم بقيادتها.

يشمل عدم جواز استخدام المركبات في الإعلان في موضع ملحوظ.

يحدد شروط ترخيص استخدام المركبات في الدعاية والإعلان.

يعطي القانون الحق لإدارة المرور المختصة إلغاء الترخيص وفقاً لاعتبارات تنظيم المرور.

يجيز توقيع غرامة مالية من ألف إلى خمسة آلاف جنيه لمن وضع إعلاناً بالمخالفة.

يحق لضباط المرور والشرطة إزالة المخالفة على نفقة المعلِن.