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خالد سرحان يكشف سبب غيابه عن مهرجان الجونة

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خالد سرحان يكشف سبب غيابه عن مهرجان الجونة خالد سرحان يكشف سبب غيابه عن مهرجان الجونة

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قال الفنان خالد سرحان، الفن المصري هو القوة الناعمة التي يؤمن بها العالم العربي أجمع، وأي احد ينتقد الفن المصري، فهذا يعتبر «غيره»، لافتَا إلى أن لديها فن منذ الفراعنة، معقبًا: «الفن المصري فوق رأس الجميع».

وتابع «سرحان»، خلال حواره مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن الفنان شريف منير كبير جدًا، معقبا:«انا ما أجيش نقطة في بحر الفنان شريف منير، ولكني لم أقتنع بانتقاده لفيلم ريش، لان دور الفنان هو النقد سواء كان بناءًا أو هدامًا»

وعن عدم تواجده في مهرجان الجونة قال الفنان خالد سحران :«انا مش زبون في المهرجان، ده رد قاطع» .

المصرى اليوم

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