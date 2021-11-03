«بلومبرج»: تركيا تحقق مع العشرات بسبب ترويج شائعات حول «وفاة أردوغان»

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قالت وكالة «بلومبرج» الأربعاء، إن الشرطة التركية تحقّق مع عشرات الأتراك من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى نشرهم«شائعات مضللة «حول وفاة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأعلنت الشرطة التركية، الأربعا، ننشر بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي رسائل «مضلّلة» عبر موقع «تويتر» عبر هاشتاج # olmus التي تعني بالتركية «مات»، لافتة إلى أنها أحالت 30 شخصاً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى القضاء التركي للتحقيق معهم، يُشتبه بأنهم نشروا هذه الأكاذيب.

وأشارت «بلومبرج» إلى أن الوضع الصحي لأردوغان بات موضوعاً ساخناً على الساحة التركية، لاسيما في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب انتشار تسجيل مصوّر، الجمعة الماضية، يظهر الرئيس التركي يمشي بصعوبة شديدة.

وكان كاتب أمريكي، قال أن مظاهر المرض باتت تظهر على أردوغان، ما قد يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023، في مقال/منشور مطلع أكتوبر الماضي، بمجلة «فورين بوليسي«» الأمريكية.

جاء ذلك بعدما أظهر تسجيل مصوّر، في يوليو الماضي، أردوغان (67 سنة) يغفو لثوانٍ خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وأثار تكهنات بأن الرئيس قد يكون مريضاً.

ورد حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، في بيان رسمي له على المجلة الأمريكية قائلًا أن التقارير التي تحدثت عن مرض الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرًا أنها «مفبركة ومصنوعة حسب الطلب».

بعد ذلك، نشر مساعدوا أردوغان تسجيلات مصوّرة، تُظهر الرئيس التركي وهو يلعب كرة السلة ورياضات أخرى، لتبديد ما يعتبرون أنها مجرد تكهنات.

من جهة أخرى بثّ الناطق باسم الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، عبر حسابه بموقع «تويتر» الأربعاء الماضي، تسجيلاً مصوّراً للرئيس التركي مدته 13 ثانية يظهر فيه أردوغان يبتعد 19 خطوة عن سيارة ليموزين سوداء خارج قصر الرئاسة، ووراءه ضابط عسكري، وفقاً للبروتوكول الرئاسي.