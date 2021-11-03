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خالد سرحان: دخلت المجال الفني حبًا في الفن وبدون أي واسطة

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خالد سرحان: دخلت المجال الفني حبًا في الفن وبدون أي واسطة خالد سرحان: دخلت المجال الفني حبًا في الفن وبدون أي واسطة

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قال الفنان خالد سرحان، إن تكريمه من قصر ثقافة السينما كان شيئًا سعيدًا للغاية، مشيرًا إلى أن التكريم في الأساس يحصل عليه من الجمهور، معقبًا: «أنا بحس بتكريمي لما الناس بتشكر في دور انا قدمته».

وتابع «سرحان»، خلال حواره مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن يحب المسرح بصورة كبيرة، خاصة أن بدايته كانت في مسرح الهناجر، كما أنه عمل في المسرح مع الفنان الكبير عادل إمام.

وأضاف أن الأعمال المسرحية الموجودة الآن ما زالت قليلة للغاية، وعندما تكون هناك امكانية لتقديم أعمال فسيقبل على الفور، مشيرًا إلى أن دخل المجال الفني حبًا في الفن، وبدون أي واسطة.

المصرى اليوم

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