استشاري: البعض يحاول تبرأة القاتل من خلال القول بانه مهتز نفسيا

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قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحية النفسية، إن أهالي الاسماعلية تعرضوا للتنمر منذ 24 ساعة بسبب مذبحة الاسماعلية، معقبًا: «أنا عاشرت أهالي الاسماعلية ولديهم قدر كبير من النخوة والشهامة».

وتابع «هندي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، برنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن الشخص الذي يرتكب جريمة وهو تحت وطأة المرض النفسي، تكون جريمته متعلق بمرضه، فمريض الوسواس القهري قد يقوم بقتل شخص خوفًا من قيامه بقتله، لكن هذا الشخص لا يمكن أن يقوم بقتل أسرة بأكملها، والبعض قد يعاني من الانفصام ويعتقد بان أجهزة دولة خارجية تريد قتله، فيقوم بالاعتداء على فرد أمن

ولفت إلى أن البعض يحاول تبرأة القاتل من خلال القول بانه مهتز نفسيا، معقبًا: «البعض يخلط الحابل بالنابل لكي يخرج القاتل من الجريمة».