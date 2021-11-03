ابراهيم عيسى عن جريمة الاسماعيلية: السلفيون أول من أعادوا الذبح بالسيوف والتباهي بالقتل

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أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن حادثة الاسماعيلية الشهيرة هي وحشية وبشاعة ووقاحة في تنفيذها والجراءة على تنفيذ مثل هذه الواقعة وسط الناس، مشيرا إلى أن مثل هذه الجرائم ارتكبها البعض بشكل جماعي بعد فترة ثورة 25 يناير خلال الامساك باللصوص أو الجرائم الاخرى في قرى ومحافظات مصر.

ووجه الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، تساؤل عن سبب ادخال الذبح بهذه الطريقة في جريمة الاسماعيلية، قائلا: «لابد أن نسأل عن من سبب ادخال الذبح بالسيوف واللي ادخل ده الجماعات الاسلامية، وهما اللى ادخلوا هذه الظاهرة واول من أعادوا الذبح بالسيوف والتباهي بالقتل والتصوير على الهواء».

وأوضح ابراهيم عيسى، أن طريقة القتل الوحشية التي اعادها التيارات الاسلامية أثرت على المجتمع واثرت على المجرم والبرئ، رافضا أن يكون الفن هو السبب في انتشار هذه الجرائم البشعة، مضيفا: «الفن لا يؤثر كما يدعي البعض والقتل بهذا الشكل لازم نعيد دراسته ولكن ما صنع هذا السلفيون والمتشددون».