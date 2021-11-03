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وفاة وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي والجنازة بمسجد الشرطة في التجمع الأول

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وفاة وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي والجنازة بمسجد الشرطة في التجمع الأول وفاة وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي والجنازة بمسجد الشرطة في التجمع الأول

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توفي وزير الداخلية الأسبق، اللواء حسن الألفي، عن عمر ناهز 86 سنة.

اللواء حسن الألفي عُين وزيرًا للداخلية خلال الفترة من 18 إبريل 1993 إلى 18 نوفمبر 1997 خلفًا للواء محمد عبدالحليم موسى، وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في التجمع الأول.

ويعد الألفي وزير الداخلية الخامس في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث عمل قبل توليه الوزارة محافظًا لأسيوط، ثم محافظًا لسوهاج، وكان قد عمل بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قبل اختياره محافظًا ثم وزيرًا للداخلية.

وكتب عادل الألفي، مدير تحرير صحيفة الأهرام، نجل شقيق وزير الداخلية الأسبق: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله منذ قليل، عمي (ابن عم الوالد) اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، وستقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في التجمع الأول.. نسأل المولى عز وجل حسن الخاتمة، ونسألكم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وجنة الخلد».

المصرى اليوم

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