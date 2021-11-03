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النقابة المهنية للإصابات تدعو لملتقى «التمرين دواء»

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النقابة المهنية للإصابات تدعو لملتقى «التمرين دواء» النقابة المهنية للإصابات تدعو لملتقى «التمرين دواء»

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وجه مجلس ادارة اللجنة النقابية المهنية للإصابات والتأهيل الدعوة لجميع علماء التربية الرياضية وأعضاء نقابة الإصابات والتأهيل وجميع خريجي التربية الرياضية بمصر للمشاركة في الملتقى العلمي المقرر إقامته في كلية التربية الرياضية بابو قير بمدينة الإسكندرية يوم السبت الموافق ٦ نوفمبر الجاري تحت عنوان «التمرينات دواء».

وجاءت دعوة النقابة المهنية للإصابات والتأهيل لحضور الملتقى لما له من اثر كبير ومهم على تخصصات التربية الرياضية والمهن المرتبطة بها وخاصة علوم الصحة الرياضية. واكد مجلس إدارة النقابة أنه داعم وبقوة للملتقى وللقائمين علية متمنيين التوفيق لنجاح هذا الملتقي العلمي الكبير وخروجه بشكل مميز .

المصرى اليوم

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