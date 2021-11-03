تعرف على برنامج قائمة الخطيب في انتخابات الأهلى

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شهدت الساعات القليلة الماضية اجتماعات عديدة لأعضاء قائمة محمود الخطيب المرشحة لخوض انتخابات النادي الأهلي يوم 26 نوفمبر الجاري، من أجل الإنتهاء من وضع التصور النهائي للبرنامج الخاص بالقائمة المقرر تنفيذه فور النجاح والحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي إن الخطيب شدد خلال إجتماعه مع أعضاء قائمته على أن يكون البرنامج شاملا ومتكاملا ويحقق نقلة نوعية جديدة وكبيرة للنادي وأعضائه وجماهيره نحو مستقبل أفضل .

وشدد الخطيب على ضرورة وضع الاليات العملية اللازمة لتحويل البرنامج إلى حقائق فعلية على الارض كما حدث خلال الدورة الماضية لمجلس ادارة الاهلي الذي لم يكتف بتحقيق ما تضمنه البرنامج الانتخابي لكنه حقق العديد من المشروعات والإنجازات خارج هذا البرنامج.

وأوضح المصدر إن اختيار أعضاء القائمة تم بعناية بعد دراسات وافية لكل الملفات التي تخص النادي والأعضاء والجماهير ،وجاء مناسبًا لتحقيق البرنامج الإنتخابي من واقع تخصصات أعضاء القائمة وارتباطهم بالملفات المقرر اسنادها إلى كل منهم بما يضمن أفضل تنفيذ للبرنامج وخلال الوقت المحدد.

ويقوم برنامج القائمة على عدة محاور أهمها تعظيم موارد النادي المالية والعقارية واستمرار الثورة الإنشائية بكافة الفروع والتوسع فيها، والإهتمام بقطاعات النادي الرياضية لتواكب المستوى العالمي من خلال الإستعانة بأفضل الخبرات والكوادر والأدوات الحديثة، فضلا عن تطوير النواحي الخدمية للأعضاء من حيث جودة الخدمات بالمقر والفروع والإهتمام بأبناء الأعضاء وتوسيع قاعدة ممارستهم لكافة اللعبات وكذلك توفير ما يلزم لتعزيز مسيرتهم الدراسية والرياضية من برامج وكورسات بالتعاون مع المؤسسسات الرياضية والتعليمية المخلتفة داخل وخارج مصر.

وكان لجمهور الأهلي نصيب كبير من البرنامج من خلال الاعتماد على المشاركة المستمرة والعمل على توفير ما يلزم للجماهير خلال المباريات والفعاليات المختلفة عن طريق شركات النادي التي تم إنشائها مؤخرًا بالاضافة إلى مشروع المتجر الالكتروني للأهلي المقرر اطلاقه قريبا، بهدف توفير احتياجات جماهير النادي من قمصان الفريق الاول لكرة القدم والهدايا والتذكارات التي تحمل شعار الأهلي.