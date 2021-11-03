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خالد الدرندلي: أخوض الانتخابات مستقلًا تحت مظلة مبادئ وقيم الأهلي

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خالد الدرندلي: أخوض الانتخابات مستقلًا تحت مظلة مبادئ وقيم الأهلي خالد الدرندلي: أخوض الانتخابات مستقلًا تحت مظلة مبادئ وقيم الأهلي

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أكد خالد الدرندلي، المرشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة على منصب أمين الصندوق، أنه يخوض الانتخابات مستقلاً تحت مظلة مبادئ وقيم القلعة الحمراء.

وقال خالد الدرندلى، في تصريحات خاصة :«أخوض الانتخابات مستقلا، تحت مظلة مبادئ وقيم النادى الأهلى، محملا ببرنامج انتخابى طموح، يليق بمكانة نادى القرنة».

وأضاف :«سأبذل قصارى جهدى مع زملائى من مجلس الإدارة، لتحقيق طموح الجمعية العمومية، وجمهور الأهلى العظيم، في الحفاظ على كيان القلعة الحمراء».

وتابع:«إيمانًا منى بروح الفريق..فنحن نتنافس جميعا لخدمة الأهلى، وبمجرد انتهاء الانتخابات، نبدأ العمل بروح الفريق الواحد، وبشكل متناغم، يُعلى من مصلحة الأهلى».

المصرى اليوم

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