البرهان يؤكد حرص الجيش السوداني على حماية الانتقال الديمقراطي

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شدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السوداني.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، خلال لقائه اليوم بمكتبه بالقيادة العامة بالمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي أولسون أبو سانجو، أنهم بصدد تعيين رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومة مدنية تكنوقراط.

وأطلع البرهان، مبعوث الاتحاد الإفريقي على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

من جانبه، عبر المبعوث عن شكره وتقديره للجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع السياسية بالبلاد وحل الأزمة من خلال التشاور مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وقدم المبعوث تنويرًا للقائد العام للقوات المسلحة حول تطورات الأوضاع في إقليم القرن الإفريقي.