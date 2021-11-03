مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحتضن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف

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في نسختها الثانية .. وبمشاركة 100 لاعبة

تنطلق غدًا، منافسات بطولة "أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف" المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق،التي يحتضنها نادي وملعب رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 7 من نوفمبر الجاري.



وتعد هذه النسخة هي الثانية التي تستضيفها المملكة، ويشارك فيها 100 لاعبة من مختلف أنحاء العالم يتنافسن للحصول على أكبر حصة من جائزة البطولة التي تصل إلى مليون دولار، من أبرزهن اللاعبة الإنجليزية أنابيل ديموك، والسويدية آنا نوردكفيست، والأسترالية مينجي لي، والإنجليزية جورجيا هال، إلى جانب حاملة لقب البطولة السابقة الدنماركية اميلي كريستين بيدرسن، والنيوزيلندية ليديا كو، والمغربية مها الحديوي.